بايدن يطالب الكونجرس بدعم أوكرانيا بقيمة 37 مليار دولار

أفادت وكالة وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، بأن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، طلبت من الكونجرس أكثر من 37 مليار دولار كمساعدات إضافية لأوكرانيا.

وقالت الوكالة الأمريكية، إن "الرئيس جو بايدن يطلب من الكونجرس تقديم أكثر من 37 مليار دولار كمساعدات طارئة لأوكرانيا".

ومن المتوقع أن تتم الموافقة على الطلب من قبل التكوين الحالي للكونجرس، حيث يهيمن الديمقراطيون، على كلا المجلسين.

وفي وقت سابق، دعا السيناتور الأمريكي، توماس ماسي، لقطع الدعم العسكري والاقتصادي عن أوكرانيا في أسرع وقت ممكن، وفتح تحقيق ضدها.

وكتب ماسي على "تويتر": "يجب أن نوقف على الفور دفع الأموال لأوكرانيا، وأن نبدأ مراجعة شاملة لإنفاق 60 مليار دولار، أرسلها جو بايدن والكونجرس إلى هناك بالفعل".

وفي وقت سابق، تحدث خبير الدفاع الأمريكي هاريسون كاس، عن الحاجة إلى قطع التمويل عن نظام كييف وإيجاد حل دبلوماسي للأزمة.

وأوضح أن حزمة مساعدات جديدة بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا ينظر فيها الكونجرس، ستؤدي إلى إطالة أمد المواجهة المسلحة التي لا يستطيع فيها الجانب المدعوم من الولايات المتحدة تحقيق نجاح ملموس.