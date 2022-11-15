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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تدعو لعقد قمة للناتو فورا على إثر سقوط صاروخين في بولندا

وزير الخارجية الأوكراني
وزير الخارجية الأوكراني

أعلنت أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، أنها تطلب عقد قمة للناتو "فورا" بعد التقارير عن سقوط صواريخ روسية في بولندا.

وقال وزير خارجية أوكرانيا، دميترو كوليبا: "ندعو إلى قمة عاجلة للناتو بمشاركة أوكرانيا لإجبار روسيا على تغيير مسارها التصعيدي".

وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية خلال مؤتمر صحفي، أن الإدارة الأمريكية والحكومة البولندية تعملان سويا لكشف حقيقة ما حصل في الأراضي البولندية.

ووفقا للوزارة: "نحن جاهزون للوقوف بجانب الحلفاء والشركاء، ولكن نحن لا نعرف طبيعة ما حصل بالتحديد، هنالك تقارير جاءت من بولندا وينتابنا قلق إزاءها ونحن نعمل مع الناتو وبولندا لمعرفة الحقيقة، نحن مطلعون على هذه التقارير، لا يمكن أن نؤكدها لكننا نتبع الإجراءات اللازمة لكشف الحقيقة".

وأضافت: "نحن نقف مع الناتو ودوله وشركائنا، ونحن نعتبر الناتو أحد أهم الأحلاف في العالم، لكننا لا نريد الخوض في الفرضيات وسنتخذ الإجراءات المناسبة للوصول الى الحقيقة".

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية، الى أن وزارة الدفاع الروسية لا تحاول التصعيد ولا تبحث الاستفزازات نهائيا، مضيفة، "نحن نعمل على جمع المعلومات ونقيم ما يأتينا من الجانب البولندي، وننتظر كشف ملابسات الحادث، وإذا ثبت أن ما حصل كان هجوما متعمدا من موسكو، سنتخذ ردا مناسبا".

وتابعت الوزارة: "لدينا قنوات اتصال مع روسيا لإدارة المخاطر وخصوصا على الاستقرار الإقليمي".

أوكرانيا بولندا صواريخ روسية روسيا وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا

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