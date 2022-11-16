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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسميًا.. ترامب يتقدّم بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

رسميا.. ترامب يعلن
رسميا.. ترامب يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

قدّم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم، أوراقًا رسمية إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية، مُعلنًا نفسه مرشحًا للرئاسة الأمريكية لعام 2024.

وقال “ترامب” في كلمة من فلوريدا بشأن خطته السياسية: "عودة الولايات المتحدة تبدأ الآن".

وأضاف الملياردير الجمهوري: "في ظل قيادتي كان العالم في حالة سلام وبدأت الولايات المتحدة في الازدهار"، وتابع: "عن قريب سنكون دولة عظيمة مجددًا".

وتابع الرئيس السابق: "خلال عهدي كنا نحصل على مئات مليارات الدولارات من الصين"، مشيرًا إلى أن حدود بلاده "أصبحت مفتوحة الآن وسندفع ثمنًا باهظًا لذلك".

ومنذ انطلاق انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي في نوفمبر الجاري، سعى ترامب لإثبات نفوذه السياسي الدائم بعد خسارته سباق البيت الأبيض في عام 2020.

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وتثير الأنباء حول سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ الأمريكي، اتهامات متبادلة وانقسامات داخل الحزب الجمهوري، حيث ألقى منتقدو ترامب باللوم عليه نظرًا للأداء السيئ للمرشحين الجمهوريين.

ومن المنتظر أن تؤدي خطوة تقديم أوراق ترامب أمام هيئة الانتخابات الفيدرالية إلى معركة قاسية داخل الحزب الجمهوري لنيل بطاقة الترشح للرئاسة.

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