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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب: بايدن يقودنا لحرب نووية.. والديمقراطيون قسموا أمريكا

ترامب: بايدن يقودنا
ترامب: بايدن يقودنا لحرب نووية والديمقراطيون قسموا أمريكا

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الأربعاء، إن "عودة أمريكا تبدأ الآن"، معلنا ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024.

وأضاف ترامب في خطاب من فلوريدا بشأن خططه السياسية، أن الرئيس الحالي جو بايدن لن يحصل على ولاية رئاسية ثانية.

وتابع "بايدن يقودنا نحو حرب نووية.. والديمقراطيون قسموا بلدنا وجعلوه راكعا بشكل لم يسبق له مثيل"، مشيرا إلى أن إدارة بايدن دمرت الاقتصاد الأمريكي خلال العامين الماضيين.

وقال الملياردير الجمهوري  "في ظل قيادتي كان العالم في حالة سلام وبدأت الولايات المتحدة في الازدهار"، وتابع: "عن قريب سنكون دولة عظيمة مجددًا".

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وتابع الرئيس السابق: "خلال عهدي كنا نحصل على مئات مليارات الدولارات من الصين"، مشيرًا إلى أن حدود بلاده الجنوبية "أصبحت مفتوحة الآن وسندفع ثمنًا باهظًا لذلك".

ومنذ انطلاق انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي في نوفمبر الجاري، سعى ترامب لإثبات نفوذه السياسي الدائم بعد خسارته سباق البيت الأبيض في عام 2020.

وتثير الأنباء حول سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ الأمريكي، اتهامات متبادلة وانقسامات داخل الحزب الجمهوري، حيث ألقى منتقدو ترامب باللوم عليه نظرًا للأداء السيئ للمرشحين الجمهوريين.

ومن المنتظر أن تؤدي خطوة تقديم أوراق ترامب أمام هيئة الانتخابات الفيدرالية إلى معركة قاسية داخل الحزب الجمهوري لنيل بطاقة الترشح للرئاسة.

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