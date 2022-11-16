عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان: الأحد..بدء تسليم قطع أراضي بيت الوطن " للمصريين بالخارج "

صدى البلد

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد المقبل 20/11/2022، وحتى يوم الخميس الموافق 2/2/2023، في تسليم قطع أراضي بيت الوطن " للمصريين العاملين بالخارج " والأكثر تميزاً ببعض مناطق الحي الثالث والحي الرابع بمدينة القاهرة الجديدة.

وأضاف وزير الإسكان، أنه يتم الحضور شخصياً لاستلام قطعة الأرض أو بموجب توكيل خاص محدد الغرض للاستلام بعد سداد المبالغ المستحقة طبقاً لكراسة الشروط، لافتاً إلى أن طرح قطع الأراضي السكنية المرفَّقة للمواطنين يأتي في إطار الحرص على توفير المسكن الملائم لمختلف شرائح الدخل.

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع أراضي بيت الوطن " للمصريين العاملين بالخارج " بالحي الثالث المنطقة L من 1 : 15، يوم الأحد 20/11/2022، والقطع من 16 : 30، يوم الثلاثاء 22/11/2022، والقطع من 31 : 45، يوم الخميس 24/11/2022، والقطع من 46 : 60، يوم الأحد 27/11/2022، والقطع من 61 : 75، يوم الثلاثاء 29/11/2022، والقطع من 76 : 90، يوم الخميس 1/12/2022، والقطع من 91 : 105، يوم الأحد 4/12/2022، والقطع  من 106 : 117، يوم الثلاثاء 6/12/2022، وتخصيص يومي الأربعاء 7/12/2022، والخميس 8 /12/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.
وأضاف " غنيم "، أنه سيتم تسليم قطع أراضي بيت الوطن والأكثر تميزا بالحي الرابع المنطقة D، من 10 : 25، يوم الأحد 11/12/2022، والقطع من 26 : 40، يوم الثلاثاء 13/12/2022، والقطع من 41 : 55، يوم الخميس 15/12/2022، والقطع من 56 : 70، يوم الأحد 18/12/2022، والقطع من 71 : 89، يوم الثلاثاء 20/12/2022، والقطع من 101 : 115، يوم الخميس 22/12/2022، والقطع من 116 : 130، يوم الأحد 25/12/2022، والقطع بالمنطقة G، من 31 : 42، يوم الثلاثاء 17/1/2023، والقطع من 125 : 132، يوم الخميس 19/1/2023، والقطع بالمنطقة H، من 159 : 172، يوم الأحد 22/1/2023، وتخصيص الأيام من الأحد 29/1/2023 : الخميس 2/2/2023، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.
 

الأسكان المجتمعات العمرانية مدينة القاهرة الجديدة جهاز تنمية مدينة القاهرة عاصم الجزار القاهرة الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة| تراجع قوى في أسعار الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

الدولار يواصل تراجعه| الأخضر يهبط بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

صفقة مدوية.. مهيب عبدالهادي: الأهلي نجح في ضم نجم الاتحاد السكندري

ألقى نفسه بالمصيدة.. كيف وقع عامل النظافة في قبضة الأمن بسذاجة

بتوقيع رضا حجازي.. ننشر خطاب التعليم للمدارس بشأن حماية الطلاب من الفيروس المخلوي

بعد ارتفاع 39 جنيهًا خلال أسبوع.. سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر

تراجع كبير في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

أسامة نبيه يكشف القصة الكاملة بشأن خناقة إمام عاشور وشيكابالا في الزمالك

ترشيحاتنا

شوبير يصدم عشاق الزمالك: نجم الفريق يغيب 6 أشهر

إحذر منه تلك الفترة.. استشاري يكشف الفرق بين أعراض كورونا والفيروس المخلوي

القوى العاملة: تنسيق دولي لتنفيذ خطة إعلامية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

يدعم Wi-Fi 7.. كوالكوم تعلن عن معالج Snapdragon 8 Gen 2 لهواتف أندرويد

40 جنيها للكيلو ..أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022

بعد صواريخ بولندا.. مجلس الأمن الروسى: الغرب يسعى لحرب عالمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدارس ونزلات برد ومخلوى.. كيف ترفع المناعة سريعًا لتجنب الإصابة

الأسنان الصفراء تشير إلى معاناتك من أحد هذه الأمراض العشرة.. إليك التفاصيل

قتل خطأ وتبديد.. كواليس إخلاء سبيل عامل النظافة بعد القبض عليه لتنفيذ أحكام

عنصري وكاره للنساء.. فتاة تهاجم والدها في جنازته بسبب ترامب |فيديو

فيديو

حرمته من ممارسة حقوقه الشرعية.. رجل يطالب طليقته بنفقة متعة| فيديوجراف

تفاصيل القبض على عامل النظافة صاحب واقعة الكشري.. شاهد

هنشر صورك .. تفاصيل صادمة بحادث تهديد فتاة في القليوبية ..شاهد

كيفية شراء سيارة معفاة من الضرائب والرسوم | تفاصيل القرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ