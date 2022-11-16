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رئيس التحرير
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ديني

قطاع المعاهد الأزهرية يرصد الاحتياجات التدريبية الفعلية للعاملين إلكترونيًا للعام التدريبي 2023/2024م

صدى البلد

وجه فضيلة الأستاذ الدكتور/ محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، باتخاذ كل ما يلزم نحو ضرورة تنمية مهارات جميع العاملين بالأزهر الشريف، والارتقاء بالمستوى العلمي والمهني والمهارى لهم، وذلك انطلاقًا من رؤية مصر 2030م في التنمية المهنية المستدامة، وتلبية للاحتياجات التدريبية الفعلية للعاملين بجميع المناطق الأزهرية بكافة التخصصات للعام التدريبي 2023/2024م. 


وبرعاية كريمة من صاحب الفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

 

وبتعليمات للشيخ/ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بوضع خطة للبرامج التدريبية تلبي الاحتياجات التدريبية الفعلية للعاملين بجميع المناطق الأزهرية بكافة التخصصات والوظائف المختلفة علميًا وإداريًا وتربويًا للعام التدريبي 2023/2024م، بحيث يكون هذا الإعداد نابعًا من مصادره الأصيلة (المعلمين-شيوخ ووكلاء المعاهد-الموجهين-مديري ووكلاء الإدارات التعليمية – مديري الإدارات الإشرافية بالمناطق– أولياء الأمور)؛ حيث إنهم أكثر الفئات احتكاكًا بالمنظومة التعليمية. 


وسوف يتم تحديد الاحتياجات التدريبية الفعلية للعاملين بالمعاهد الأزهرية للعام التدريبي 2023/2024م من خلال ما يلي:
أولًا-تدشين قاعدة بيانات ملحقًا بها رابط إلكتروني على موقع (الصفحة الرسمية لرئيس قطاع المعاهد الأزهرية-المكتب الفني بقطاع المعاهد -المركز الإعلامي التعليمي بقطاع المعاهد)، بحيثُ يشمل المراحل التعليمية التالية: مرحلة رياض الأطفال، المرحلة الابتدائية، المرحلة الإعدادية، المرحلة الثانوية.


ثانيًا-تقسيم كل مرحلة تعليمية إلى ستة أجزاء، الجزء الأول خاص بمعلمي المرحلة، والجزء الثاني خاص بشيوخ ووكلاء المعاهد المرحلة والجزء الثالث خاص بموجهي المرحلة ذاتها، والجزء الرابع خاص بمديري ووكلاء الإدارات التعليمية، والجزء الخامس خاص بمديري المراحل التعليمية بالمناطق، والجزء السادس خاص بأولياء الأمور.


ثالثًا-يقوم كلٍّ من: المعلمين-شيوخ ووكلاء المعاهد-الموجهين-مديري ووكلاء الإدارات التعليمية – مديري المراحل التعليمية بالمناطق –أولياء الأمور بالدخول على الرابط حسب المرحلة الخاصة به (رياض أطفال -ابتدائي-إعدادي – ثانوي) ويقوم بتسجيل البيانات التالية: (البيانات الشخصية -البيانات الخاصة بالاحتياجات التدريبية).


 وذلك لتحديد الاحتياجات التدريبية الفعلية على أرض الواقع من وجهة نظر كلّ من المعلمين-شيوخ ووكلاء المعاهد – الموجهين -مديري ووكلاء الإدارات التعليمية – مديري المراحل التعليمية بالمناطق – أولياء الأمور.

 

 وأكد الدكتور/ شريف سميح مدير إدارة التدريب بقطاع المعاهد أن جميع البيانات التي ستوضع على الرابط ستكون سرية، وستؤخذ كلها في الاعتبار والدراسة المتأنية.


مع العلم أن رابط قاعدة البيانات المخصص للاحتياجات التدريبية:
https://forms.gle/Nw3NLFvtGrRwV63R8
أو يمكنك عن طريق مسح qr code من خلال الموبيل وتنزيل تطبيق qr code بواسطة جوجل بلاي. 

قطاع المعاهد الأزهرية

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