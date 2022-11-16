محافظ أسيوط يتفقد سير العملية التعليمية بمدرسة نزلة الابلق الابتدائية المشتركة بصدفا

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط سير الدراسة بمدرسة نزلة الابلق الابتدائية المشتركة بمركز صدفا لمتابعة سير العملية التعليمية ، وتوزيع الحقائب الدرسية والهدايا على الطلاب الأيتام والمتفوقين والمتميزين رياضيًا.

رافقه خلال الجولة التفقدية النائب الحسيني جلال، والنائب علاء خيرالله عضوا مجلس النواب وعبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم ، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة ، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا.

وبدأ المحافظ، جولته بتفقد بعض الفصول بالمدرسة وسط استقبال من الطلاب والمعلمين وقيادات مديرية التربية والتعليم ، موجهًا المعلمين بشرح الانجازات التي تمت على أرض المحافظة وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروعات القومية والتنموية لتعميق قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب فضلاً عن انتصارات أكتوبر المجيد ، ووجه رسالة إلى طلاب المدرسة ببعض الفصول الدراسية حثهم فيها على الجد والاجتهاد والتفاني في الدراسة.

وقام المحافظ، بشرح المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروعات التي تم تنفيذها على أرض المحافظة، مطالبًا المعلمين بضرورة شرح تلك المعلومات للطلاب بإستخدام الصور والفيديوهات للمشروعات التي تم تنفيذها على أرض المحافظة ثم شهد المحافظ حفل تكريم الطلاب المتفوقين والمتميزين رياضيًا بالمدرسة ووزع عليهم الهدايا والحقائب المدرسية كما وزع الهدايا على الطلاب الايتام بالمدرسة مرددًا معهم النشيد الوطني للبلاد.

وأكد محافظ أسيوط ، أن إجمالي عدد التلاميذ بمختلف المراحل الدراسية بمديرية التربية والتعليم بإداراتها المختلفة بلغ 54 ألف و673 طفل برياض الأطفال و656 ألف و410 طالب بالمرحلة الابتدائية و288 ألف و425 طالب بالمرحلة الاعدادية و77 الف و 49 طالب بمرحلة التعليم الثانوي العام بالاضافة إلى طلاب مرحلة التعليم الفني بأنواعه وطلاب التربية الخاصة ليبلغ اجمالي عدد طلاب المحافظة مليون و224 ألف و365 طالب وطالبة بجميع المراحل الدراسية .

وأضاف أن إجمالي المدارس الجاري تنفيذها بالمحافظة ضمن المشروع القومي لتنمية قرى الريف المصرى مبادرة "حياة كريمة" يبلغ عددها 88 مدرسة بتكلفة إجمالية بلغت 430.2 مليون جنيه وتم نهوها واستلامهم ابتدائيًا في الفترة من يوليو 2020 وحتى الآن بإجمالي عدد فصول 1227 فصل دراسي منوهًا إلى أنه تم تنفيذ 495 مدرسة بمحافظة أسيوط في الفترة من 1/7/ 2014 وحتى 30/6/ 2022 شاملة مدارس المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بإجمالي عدد فصول 7750 وبتكلفة اجمالية بلغت 2 مليار و286 ألف جنيه.



ووجه المحافظ، قيادات مديرية التربية والتعليم بضرورة المتابعة المستمرة للمدارس مع بداية العام الدراسي الجديد ، ومراجعة كافة التجهيزات الخاصة بها والاطمئنان على سير وانتظام العملية التعليمية بها ، مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الامكانات المتاحة للنهوض بالعملية التعليمية مع مراعاة تنفيذ الإجراءات والمعايير اللازمة لذلك ، كالتهوية الجيدة للفصول والغرف وتطهير خزانات المياه ونظافة دورات المياه وجميع الحجرات والفصول والمعامل وغيرها فضلاً عن تعميق قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب والمعلمين بالتأكيد على ترديد النشيد الوطني يومياً وشرح حصة للطلاب عن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروعات القومية والتنموية التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة.

وتابع: وذلك بجميع المدارس الحكومية والرسمية والخاصة والدولية وبمختلف المراحل الدراسية ، وذلك من خلال قرص مدمج عليها صور وفيديوهات وشرح للمبادرة الرئاسية حياة كريمة ولكافة المشروعات التنموية، ويتم توزيعها على كافة المدارس والمنشأت التعليمية بالمحافظة .

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