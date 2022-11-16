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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين مسؤول عن الأزمات.. سوناك: الحرب الأوكرانية تهدد بريطانيا والعالم

ريشي سوناك
ريشي سوناك

أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو المسؤول عن أزمتي الغذاء والطاقة، مشيرًا إلى أنه طالما استمرت الحرب، فإنها تشكل تهديدًا لأمن المملكة المتحدة والعالم، حيث تدفعهما إلى الركود الاقتصادي.

وأضاف سوناك في كلمة له اليوم الأربعاء على هامش قمة العشرين، أن بوتين شن هجمات عشوائية على المدنيين في أوكرانيا أمس، مؤكدًا أن المملكة المتحدة تقف بثبات وراء أوكرانيا.

وأشار إلى أن دول مجموعة العشرين تعمل جاهدة لخفض الأسعار ومعدلات التضخم، لافتًا “ما من دولة بمفردها قادرة على تقويض الاقتصاد العالمي”.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني أن سقوط صاروخ في بولندا لم يكن يحدث لولا استمرار الحرب الروسية، مشيرًا إلى أنه عبر لرئيس بولندا عن التزام لندن بدعم بلاده.

وتابع "اتفقنا مع حلفائنا على ضرورة دعم التحقيقات حول حادثة سقوط صاروخ ببولندا، مؤكدًا أن بلاده ستعمل على خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي.

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إلغاء لقاء بين سوناك ورئيس الصين على هامش قمة العشرين

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مؤتمر المناخ COP27.. رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يصل شرم الشيخ

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بوتين الرئيس الروسى الغذاء الحرب

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