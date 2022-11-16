إلغاء لقاء بين سوناك ورئيس الصين على هامش قمة العشرين

أعلن متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية "داونينج ستريت"، عن إلغاء لقاء بين رئيس الحكومة ريشي سوناك والرئيس الصيني شي جين بينج.

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، قال المتحدث، اليوم الأربعاء إن اجتماعا كان مقررا بين رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس الصيني شي جين بينغ في قمة مجموعة العشرين ألغي بسبب "مسائل تتعلق بالجدول الزمني".

اجتماع مفاجئ

من جانبه، قال نائب رئيس التحرير السياسي لصحيفة "جارديان" على حسابه بموقع "تويتر"، إن اجتماعًا بين رئيس الوزراء ريشي سوناك والزعيم الصيني شي جين بينج في قمة مجموعة العشرين قد أُلغي، وذلك بسبب ضغوط الوقت بعد الاجتماع المفاجئ هذا الصباح بشأن الصواريخ في بولندا.

وكان من المقرر أن يدعو سوناك إلى "علاقة صريحة وبناءة" مع الصين خلال اجتماعه مع شي في قمة مجموعة العشرين.

وكان هذا الاجتماع هو الأول الذي يلتقي فيه رئيس وزراء بريطاني بالرئيس الصيني شخصيًا منذ عام 2018.

وكان قادة مشاركون في قمة مجموعة العشرين، عقدوا صباح اليوم الأربعاء، اجتماعا عاجلا في بالي بإندونيسيا، لبحث سقوط صاروخ روسي داخل بولندا، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن "عقد اجتماعا طارئا مع الحلفاء على هامش قمة مجموعة العشرين بعد سقوط صاروخين على الأراضي البولندية".