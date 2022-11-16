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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توقيع الشراكة الاستراتيجية للهيدروجين المتجدد بين مصر والاتحاد الأوروبي

وزير الكهرباء:
وزير الكهرباء:

قال وزير الكهرباء: "سعيد بتواجدي فى هذا الحدث بمشاركة توقيع الشراكة الاستراتيجية للهيدروجين المتجدد بين مصر والاتحاد الأوروبي وتوقيع مذكرة التفاهم".

وأعرب وزير الكهرباء، عن تقديره للاتحاد الأوروبي لهذا الدعم للحكومة المصرية فى الفترة الماضية فى مجال الطاقة المتجددة ومجال التكنولوجيات الجديدة، موضحا أن العلاقات بين مصر والاتحاد الاوروبي خاصة فى مجال الطاقة ممتدة لعقود طويلة.

وتابع أنه تم إطلاق خطة العمل بين الاتحاد الأوروبي ومصر فى مارس من عام 1997، واتبعها توقيع أول مذكرة تفاهم استراتيجية فى مجال الطاقة فى ديسمبر من عام 2008.

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