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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بقيمة 500 ألف دولار.. شاهد سيدة تهرب مخدرات داخل كرسي متحرك في أمريكا

شاهد سيدة تهرب مخدرات داخل
شاهد سيدة تهرب مخدرات داخل كرسي متحرك في أمريكا

ألقت قوات الأمن الأمريكية، القبض على سيدة حاولت تهريب  مخدرات بقيمة 500 ألف دولار مخبأة داخل كرسي متحرك لذوي القدرات الخاصة في مطار جون كنيدي في نيويورك. 

 

ووصلت السيدة إميليندا باولينو دي ريفاس من بونتا كانا في جمهورية الدومينيكان إلى مدينة نيويورك وهي جالسة على كرسي متحرك. 

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 سيدة تهرب مخدرات داخل كرسي

 لاحظ العملاء الفيدراليون أن عجلات كرسي دي ريفاس المتحرك وعددها 4 لا تدور، وبعد فحصها  بالأشعة السينية تم العثور على مخزون كبير من مخدر الكوكايين.

ووجهت السلطات الأمريكية إلى الدومينيكان دي ريفاس تهم متعددة بارتكاب جرائم اتحادية لتهريب المخدرات إثر احتجازها. 

وقال متحدث باسم دائرة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP): «توقفت عجلات الكرسي المتحرك لهذا الراكب عن الدوران عند الوصول إلى مطار جون إف كينيدي الدولي ثم أوقفها ضباط الجمارك وحماية الحدود الأمريكية». 

وأضاف متحدث الجمارك الأمريكية: «قام ضباط مكتب الجمارك وحماية الحدود بالتحقيق في العجلات الأربع وكشفوا عن مسحوق أبيض ثبت أنه إيجابي للكوكايين».

بقيمة 500 ألف دولار..شاهد سيدة تهرب مخدرات داخل كرسي متحرك في أمريكا 

تواجه عدة تهم بأمريكا 

وتابع متحدث حماية الحدود الأمريكية: «تواجه السيدة دي ريفاس الآن اتهامات فيدرالية بتهريب المخدرات وستتم محاكمتها من قبل مكتب المدعي العام الأمريكي في محكمة المقاطعة الشرقية الأمريكية في نيويورك، يعتبر جميع المتهمين أبرياء ما لم وحتى تثبت إدانتهم». 

 

من جانبه، لفت فرانسيس روسو، مدير مكتب نيويورك في الجمارك وحماية الحدود، إلى أن الجمارك وحماية الحدود تقف بثبات وتصميم في العمل مع شركائنا لتحديد الشبكات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية المسؤولة عن استيراد هذه الأدوية القاتلة إلى أحيائنا.

وأشار  مدير مكتب نيويورك: «تتمثل مهمة CBP في حراسة الحدود ومنافذ الدخول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، 365 يوما في السنة لمنع هذه العقاقير الخطرة من أن تقتل عائلاتنا وأصدقائنا وجيراننا». 

بقيمة 500 ألف دولار..شاهد سيدة تهرب مخدرات داخل كرسي متحرك في أمريكا 
بقيمة 500 ألف دولار..شاهد سيدة تهرب مخدرات داخل كرسي متحرك في أمريكا 
مخدرات 500 ألف دولار الأمن الأمريكية نيويورك مطار جون كنيدي بونتا كانا جمهورية الدومينيكان كرسي متحرك العملاء الفيدراليون

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