شاهد.. راكب يحاول إخفاء مسدس داخل دجاجة قبل صعوده للطائرة في فلوريدا

ألقت قوات الأمن القبض على رجل غريب وهو يحاول تهريب مسدس إلى طائرة في حقيبة يده عن طريق دفنه في مؤخرة دجاجة نيئة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، جاء اكتشاف الوضع الغريب للغاية من قبل إدارة أمن النقل في مطار فورت لودرديل هوليوود الدولي في فلوريدا مساء الاثنين.

لم يتم الكشف عن الرحلة التي كان الرجل الغريب يحاول الحصول عليها من قبل المسؤولين ، ولكن تم الكشف عن تفاصيل الواقعة للصحافة ونشر البعض عن تلك الواقع على موقع انستجرام.



انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي



وكتب أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص الواقعة، 'بالنسبة لنا ، حان الوقت لنشعر بالامتنان لأن ضباطنا يعملون دائمًا حولنا في كل مكان للحفاظ على سلامتك".

وأضاف، 'خذ على سبيل المثال هذا' هل تصدق ذلك.. الدجاجة؟ ' تجد في مطار فورت لودرديل هوليوود الدولي.

وكتب اخر 'نحن نكره أن ننقلها إليك هنا ، لكن حشو سلاح ناري في طائر عطلتك للسفر هو مجرد متعة للوقت.

وأضاف ثالث 'إذا كنت ترغب في ذلك أم لا ، فهناك قواعد للسفر بالبنادق والذخيرة.'

وسرعان ما انتشر على Instagram ، الذي تم نشره إلى أكثر من 1.1 مليون متابع في TSA ، حيث حصد حوالي 28000 إعجاب في 24 ساعة فقط

لم يتم الإفصاح بأي كلمة بشأن ما حدث للراكب المحتمل الذي حاول إخفاء البندقية ، ولكن من المحتمل أن يكون قد احتجز ويتم التحقيق معه.