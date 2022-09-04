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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

دجاجة تحارب كوبرا سامة لإنقاذ الكتاكيت.. شاهد

أفعى ودجاجة
أفعى ودجاجة

أفعى كوبرا الملك واحدة من أخطر الثعابين في العالم حيث أن سمها يمكن أن يقتل شخصًا في مدة من 15-20 دقيقة فقط. 

فمجرد قضمة واحدة من أفعى كوبرا الملك تكفي لقتل 20 شخصًا، أو حتى فيل، وتوجد بشكل شائع في الهند ودول جنوب آسيا الأخرى. 

 

ولهذا السبب فإن الحيوانات الصغيرة، التي غالبًا ما تصبح طعامًا لملك الكوبرا، تخشى الثعابين شديدة السمية مثل الدجاجة. 

 

كانت الدجاجة وفراخها (الكتاكيت) في قن دجاج مؤقت في الأرض من شأنه أن يمنحهم مساحة كافية للركض ولكنهم لن يتمكنوا من الخروج.

الدجاجة تنتصر على الأفعى 

وفي الفيديو ظهرن أفعى كوبرا الملك تزحف نحو الكتاكيت الصغيرة لكن الأم وقفت تحميهم بشدة من خلال إبقائهم في الزاوية وتخويف الثعبان للابتعاد. 

 

تمكن الثعبان من الوصول إلى الجانب الآخر لكن الدجاجة لم تسمح له بالاقتراب من فراخها وأحضرتهم جميعًا بعناية إلى الجانب الآخر تحت حمايتها وواصلت مهاجمة الثعبان بمنقارها. 

 

في النهاية، يبدو أن الدجاجة السوداء تمكنت من الابتعاد بأمان عن أفعى ملك الكوبرا مع فراخها. 

 

تمت مشاركة مقطع الفيديو على موقع YouTube وانتشر بسرعة وحقق أكثر من 30 مليون مشاهدة.

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