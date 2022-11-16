حقوق الشيوخ: توجيهات الرئيس بحصر شهداء مصر يؤكد تقدير الدولة لتضحياتهم

أشادت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم بحصر دقيق لكل شهداء مصر في الحروب السابقة بداية من عام ١٩٤٨ لدراسة ضمهم إلى قوائم المستفيدين من مزايا وخدمات صندوق تكريم الشهداء، مؤكدة أن هذه التوجيهات تعكس حرص الرئيس السيسي على الاهتمام بأسر الشهداء، وتقديرا لما قدموه من تضحيات بذلو فيها الغالي والنفيس من أجل الوطن.

وأشارت أمين سر حقوق الشيوخ، فى تصريحات لها اليوم، أن توجيه الرئيس السيسى بصرف حافز مادى استثنائى لصالح الأسر والأفراد المستفيدة من الصندوق، بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد، وتعزيز الخدمات المقدمة من الصندوق لتشمل المزيد من المجالات الإضافية، كالتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وغيرها، مضيفة” مصر لاتنسي أبنائها أبدا خاصة من ضحوا بأرواحهم لأجلها.

وأكدت رشا اسحق، أن الشعب المصري سيظل يتذكر تضحيات أبنائه بفخر وعزة وكرامة، موضحة أن التاريخ سيظل يذكر مسيرة وتضحيات القوات المسلحة ورجال الشرطة عبر التاريخ ، لنستلهم منهم روح العزيمة والعطاء، ولتكون نبراسا لنا وقدوة في العمل وحب الوطن، والدفاع عنه، ودحض الإرهاب فى اوكاره.



يذكر ان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى وجه بحصر دقيق لكل شهداء مصر فى الحروب السابقة بدايةً من عام 1948 لدراسة ضمهم إلى قوائم المستفيدين من مزايا وخدمات الصندوق، وذلك تقديراً من الوطن لأبنائه المخلصين وترسيخاً لقيم الوفاء لأسرهم.



كما وجه الرئيس السيسى بصرف حافز مادى استثنائى لصالح الأسر والأفراد المستفيدة من الصندوق، وذلك بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد، وتعزيز الخدمات المقدمة من الصندوق لتشمل المزيد من المجالات الإضافية، كالتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وغيرها.