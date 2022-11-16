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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

ليفاندوفسكي بديلاً .. تشكيل بولندا أمام تشيلي ودياً

صدى البلد

أعلن تشيسلاف ميشنيفيتش، المدير الفني لمنتخب بولندا، تشكيل فريقه لمواجهة تشيلي، في إطار استعدادات الفريق، لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وجاء تشكيل منتخب بولندا كالتالي:.

سكوروبسكي، كيويور، جليك، بيدناريك، جومني، زيمانسكي، كريشوفياك، شوركوفسكي، فرانكوفسكي، ميليك، سويديرسكي.

ويتواجد روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق برشلونة الإسباني، على مقاعد البدلاء.

ويتواجد المنتخب البولندي في المجموعة الثالثة من بطولة كأس العالم رفقة كلا من منتخبات الأرجنتين، السعودية والمكسيك.

قائمة بولندا في كأس العالم:.

حراسة المرمى: تشيزنى، دراجوفسكي و سكوروبسكي.

خط الدفاع: يان بيدناريك، ماتي كاش، بارتوز بيريزينسكي، كاميل جليك، روبرت جومني، أرتور يندرزيتشيك، جاكوب كيويور، ماتوز ويتيسكا و نيكولا زاليفسكي.

خط الوسط: كريستيان بيليك، بيرزيميسلاف فرانكوفسكي، كاميل جروشيسكي، جاكوب كامينسكي، كريتشوفياك، ميشال سكوراس، داميان زيمانسكي، سيباستيان سزيمانسكي، بيوتر زيلينسكي و سيمون زوركوفسكي.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، أركاديوش ميليك، بياتيك وكارول سويدرسكي.

بولندا تشيسلاف ميشنيفيتش تشيلي كأس العالم ليفاندوفسكي

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