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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لعشاق الرفاهية.. سعر كاديلاك CT5 موديل 2022 في السعودية| صور

صدى البلد

تعتبر العلامة التجارية الأمريكية كاديلاك أحد أشهر صناع السيارات شهرة حول العالم في إنتاج السيارات الفاخرة، وتمتلك سيارتها شعبية كبيرة في المنطقة العربية وخاصة السوق السعودي، وتتصدر سيارة السيدان الشهيرة CT5 موديل 2022 قائمة الأفضل.

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كاديلاك CT5 موديل 2022

مواصفات كاديلاك CT5 موديل 2022

تعتمد السيارة كاديلاك CT5 موديل 2022 على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 2000 سي سي تيربو، ينتج قوة تصل الى 237 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 350 نيوتن/متر، وناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات، بنظام جر أمامي للعجلات.

كاديلاك CT5 موديل 2022

جاءت السيارة كاديلاك CT5 موديل 2022 بالعديد من التجهيزات الداخلية الفاخرة مثل عجلة القيادة متعددة الوظائف ومكسوة بالجلد، وشاشة لمس ملونة بقياس 10 بوصة، وتدعم أنظمة أبل كار بلاي واندرويد اوتو، مع نظام صوتي مميز من Bose مكون من 15 سماعة. 

 

كاديلاك CT5 موديل 2022

وجاءت المقاعد الأمامية من الجلد عالي الجودة، مقاعد مدفأة للسائق والراكب الأمامي، مع إمكانية ضبط مقعد السائق وتعديل دعامة أسفل الظهر إلى 4 وضعيات، بالإضافة إلى 3 منافذ USB، ونظام ملاحة، ومرآة داخلية للرؤية الخلفية مع ميزة التعتيم، وكاميرا رؤية خلفية عالية الدقة رقمية بميزة الامالة والتكبير والتصغير، ونظام تحكم تلقائي بالمناخ، وشاشة معلومات على الزجاج الأمامي بإطار 8 بوصة.

كاديلاك CT5 موديل 2022

سعر السيارة كاديلاك CT5 موديل 2022

كاديلاك CT5 موديل 2022 الفئة الأولى LUXURY بسعر 192,000 ريال.

كاديلاك CT5 موديل 2022 الفئة الثانية SPORTبسعر 223,000 ريال.

كاديلاك CT5 موديل 2022 الفئة الثالثة V بسعر 280,000 ريال.

كاديلاك CT5 موديل 2022 كاديلاك CT5 الرفاهية السعودية

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