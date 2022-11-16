الجمعة ويجز يطير إلى دبي لإحياء حفلا غنائيا

يستعد مؤدي الراب ويجز للسفر إلى مدينة دبي مساء يوم الجمعة القادمة لإحياء حفل غنائى ضخم ضمن فعاليات مهرجان دبي للرياضيات الرقمية يوم السبت الموافق يوم 19 من الشهر الجاري.



الحفل يقام داخل مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو، وتفتح أبواب الحفل ابتداءا من الساعة السابعة مساءا ومن المفترض أن يصعد ويجز على المسرح فى تمام الساعة التاسعة.



وكشف الناقد طارق الشناوي، عن رأيه في سبب الاقبال الجماهيري على حفل ويجز الأخيرة فى القاهرة ، وعلى حفلات الراب بشكل عام.

قال طارق الشناوي، في تصريح لـ “صدى البلد”: “لابد ان يدرك الصناع والرقابة تغير الذوق وفكر الشباب، وكل عصر وزمن وله ذوق معين ومختلف، ومن الطبيعي ان يكون للراب تأثير على الشباب لانه يعبر عنهم في الكلمة والحركة، وكون الجيل الاكبر لا يدرك هذا التغير فهذه مشكلته هو”.

وتابع قائلاً: " هنالك مقولة تقول "الانسان عدو مايجهل"، فبطبيعة الانسان هو يرفض اي شئ جديد ويعاديه دون فهمه او اتاحة الفرصة له".



وعلق الموسيقار حلمي بكر، علي أزمة حلقة المطرب ويجز، قائلا: "طالما مفيش رقابة أو مصنفات أو آداب عاملة فنحن في حالة فوضى غنائية"، مشددا: "لابد من حسم الأمور وإلا سنذهب إلى نفق مظلم، بلا ويجز بلا بيجز".

وأضاف الموسيقار حملي بكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "دائما الغناء جزء من المجتمع، ونحن في حالة صعبة"، لافتا: "نذهب بعيدا وحالنا الغنائي سيئ".

وأشار الموسيقار حلمي بكر، : "لابد من تأييد الأعمال الغنائية الجيدة وإذاعتها"، موضحا: "جزء كبير من الغناء المصري أصبح سيئا، كل شخص يقول ألفاظ يصبح ناجحا، والذين نجحوا وصلوا للنجاح بالألفاظ النابية"، متسائلا: "أين الآداب العامة والمصنفات من كل هذا، الأصوات أصبح أسوأ مما يجب".