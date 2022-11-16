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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: ميسي ورونالدو ونيمار أصدقاء إبراهيم نور الدين

ابراهيم نور الدين
ابراهيم نور الدين وميسي

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن الحكم المصري إبراهيم نور الدين، يتصدر قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي الخاص التدوينات القصيرة "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية بعد تحكيمه لمباراة الأرجنتين و الإمارات الودية.

 

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن اليوم 16 نوفمبر 2022 يسطر إبراهيم نور الدين تاريخا جديدا له بعد تحكيمه لمباراة الأرجنتين والإمارات ، ومصافحته لليونيل ميسي لاعب نادي باريس سان جيرمان.


وتابع موسى، أن مصافحة ليونيل ميسي إلى إبراهيم نور الدين توضح أنهم أصدقاء، "هو في حد ميعرفش إبراهيم نور الدين من أول ميسي رونالدو، ليفاندوفسكي، نيمار، كل لاعبي العالم عارفين إبراهيم نور الدين، شوف بيسلموا عليه إزاي، تحس أنهم أصدقاء، إبراهيم نور الدين اليوم يا لها من ليلة، مش عارف لما يرجع يحكم للدوري المصري هيعمل إيه بعد ما حكم لميسي".

وأردف موسى، أن إبراهيم نور الدين اليوم دخل التاريخ بعد تحكيمه مباراة للنجم العالمي ليونيل ميسي أمام الإمارات، موضحا أن اختيار إبراهيم نور الدين لتلك المباراة ليست مصادفة، وقيمة المباراة كبيرة للغاية، وهو ما يدل على أهمية التحكيم المصري ودولة مصر. 

 

الإعلامي أحمد موسى إبراهيم نور الدين ليفاندوفسكي ليونيل ميسي دخل التاريخ ب

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