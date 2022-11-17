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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الدلو .. حظك اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022 : تخطط لحفلة كبيرة

برج الدلو وحظك اليوم
برج الدلو وحظك اليوم

تشير توقعات برج الدلو اليوم، إذا كنت تخطط لشراء أو بيع عقار ، فانتظر الوقت المناسب.

وإليك توقعات برج الدلو اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الدلو وحظك اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022

قد يقلع البعض عن التدخين. تمت الإشارة إلى بعض المشكلات المالية ، ولكن قد تحصل على الدعم المطلوب من والديك أو من القانون، إذا كنت تخطط لشراء أو بيع عقار ، فانتظر الوقت المناسب.

توقعات برج الدلو مهنيا

قد يلاحظ كبار السن تقدم عملك ببطء ، لذا انتبه لعملك، قد يستقيل البعض من العمل ويبدأ مشروعهم الجديد.

توقعات برج الدلو صحيا

قد يأتي اليوم بنتائج مختلطة على الصعيد الصحي، قد يصاب البعض بالتهاب العين أو الأذن اليوم، قد يجعلك تغير الطقس تشعر بالغثيان، أولئك الذين عملوا بجد للتخلص من الوزن الزائد ، قد يحققون هدفهم قريبًا.

توقعات برج الدلو عاطفيا

قد تضطر إلى بذل القليل من الجهد الإضافي لإثارة إعجاب الشخص الذي يعجبك وبدء علاقة معه.

توقعات برج الدلو في شهر نوفمبر

ستقضي اليوم مع أشقائك أو والديك وتناقش معهم خططك المستقبلية، قد يخطط الأزواج المتزوجون أيضًا لحفلة كبيرة.

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