التنمية المحلية : هناك نظام لاستعادة المظهر الحضاري للمحافظات

أكد خالد قاسم المتحدث الرسمي وزارة التنمية المحلية، أن هناك نظام محلي لاستعادة المظهر الحضاري للمحافظات.

وأضاف خالد قاسم، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر الأولى للتلفزيون المصري، مساء أمس الأربعاء، أن هذا الأمر يعيد للمحافظات رونق من نوع خاص، لافتا إلى أن نعمل على تحقيق النسق الحضاري لعواصم المدن.

نتعاون مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري



وتابع خالد قاسم المتحدث الرسمي وزارة التنمية المحلية، أن نتعاون مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وتعميم الأدلة التصميمية للإدارة المحلية للمواقف بالمحافظات، والتى قام برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بإعدادها.



وأكمل المتحدث الرسمي وزارة التنمية المحلية، أن يأتي ذلك اتساقا مع خطة وزارة التنمية المحلية للقضاء على فوضى المواقف العشوائية واستعادة المظهر الحضارى فى شوارع وميادين مختلف محافظات الجمهورية .



وكان وزير التنمية المحلية، قد أشار إلى أن الأدلة التصميمية للإدارة المحلية للمواقف بالمحافظات وآليات تطبيقها تهدف إلى وضع خطوط إرشادية تمكن الإدارة المحلية من القيام بأعمالها فيما يخص تخطيط وتصميم وتنفيذ المواقف على مستوى القري والمدن.