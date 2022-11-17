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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الونش يعود للقاهرة عقب الجراحة في إنجلترا

صدى البلد

عاد  إلى القاهرة مساء اليوم محمود حمدي " الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قادما من إنجلترا بعد الخضوع لعملية جراحية ناجحة، عقب إصابته بقطع في وتر الخلفية.

ومن المقرر أن يبدأ الونش برنامجه التأهيلي بعد شهر تقريبا وفقا لتعليمات الطبيب المعالج له.

وكان اللاعب تعرض للإصابة في مباراة سموحة التي أقيمت في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم ٢٦ نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

 

 

عقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور اجتماعا مهما مساء اليوم الأربعاء لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بالنادي الأبيض.

وأكد مرتضى منصور أنه سيتم الإعلان رسميا عن قرارات مجلس إدارة القلعة البيضاء بعد قليل عبر فيديو سيبثه على صفحته الرسمية وموقع النادي الرسمي.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته اليومية على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لاستئناف المسابقات المحلية في الفترة المقبلة.

أكد مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على وصول السنغالي إبراهيما نداي جناح الأبيض إلى القاهرة غدا الخميس قادما بلاده.

وكان اللاعب تأخر في العودة إلى القاهرة بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة أربعة أيام بسبب ظروف الطيران.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية ، يأتي هذا عقب الوصول إلى القاهرة في ظل إصابته بشد في العضلة الخلفية مما تسبب في غيابه عن المباريات الماضية.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا تصعيد محمد كمال "أوماجا" مدافع فريق الشباب مواليد 2003 بالقلعه البيضاء للتدريب مع الفريق الأول اليوم الأربعاء.

ويعاني فريق الكرة بنادي الزمالك من نقص عددي في خط الدفاع خلال الفترة الحالية في ظل إصابة محمود حمدي " الونش" بقطع في وتر العضلة الخلفية، وخضوعه لعملية جراحية مؤخرا في إنجلترا، بخلاف إصابة محمد عبد الغني في العضلة الضامة ، وتواجد حسام عبد المجيد ، في صفوف المنتخب الأولمبي .

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