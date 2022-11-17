مفاجأة بشأن موقف كهربا في الأهلي وموعد تسديد الغرامة

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن موقف مجلس إدارة النادي الأهلي الأخير في أزمة محمود كهربا جناح الفريق الأحمر.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية "أرى أن النادي الأهلي لن يتحرك لحل ملف محمود كهربا ودفع قيمة الغرامة سوى بعد فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

وأضاف: "الأهلي يسير نحو دفع غرامة كهربا بعد انتقالات يناير، وذلك حتى لا يستفاد نادي الزمالك من المقابل المادي الكبير في ضم صفقات خلال انتقالات الشتاء".

واختتم أحمد شوبير: "الأهلي سوف يدعم محمود كهربا بجزء من قيمة الغرامة، ولكن هل يملك محمود كهربا الجزء الآخر من الغرامة لدفعه؟".