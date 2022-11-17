مخرجة فيلم السباحتان: الشخصية الحقيقية حضرت تصوير بعض مشاهد العمل

أقيمت اليوم ندوة لفيلم السباحتان ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الرابعة والاربعون بحضور مخرجة العمل سالي الحسيني.

وعن تدخل الأختين مارديني في العمل، قالت المخرجة سالي:" قابلتهم في برلين، وعرفت منهم تفاصيل عديدة، ونوعية الأغاني التي يحبوها وتعطيهم حماس".

وتابعت: “استعنت بدوبلير مكان الشخصيات الحقيقة من أجل بعض المشاهد الخاصة بالسباحة، بالإضافة إلي أن الشخصية الحقيقية وهي يسرا حضرت تصوير بعض المشاهد”.

وتفاعل الحاضرون مع فيلم السباحتان حيث امتلأت قاعة المسرح الكبير بدار الأوبرا بالتصفيق الحار مع انتهاء الفيلم.

وحصد الفيلم تفاعل كبير مع الحاضرين خاصه مع المشاهد الحماسية داخل الاحدات التي ناقشت قصة حياه سباحة سوريه تمكنت من الوصول الي الاولمبيات عن طريق فريق اللاجئين

يحكي الفيلم القصة الحقيقة للسباحتين السوريتين يسرى وسارة مارديني اللتين انطلقتا في رحلة هروب من الحرب الأهلية في سوريا، بالسباحة عبر أمواج البحر الأبيض المتوسط، وصولاً إلى التنافس في أوليمبياد ريو دي جانيرو في 2016.

فيلم السباحتان هو ثاني الأفلام الطويلة للمخرجة البريطانية ذات الأصول المصرية سالي الحسيني، والذي شاركت في كتابته مع الكاتب المسرحي وكاتب السيناريو الحائز على عدة جوائز جاك ثورن. الفيلم من بطولة الشقيقتين اللبنانيتين منال ونتالي عيسى، مع النجم المصري أحمد مالك، والنجم الفلسطيني علي سليمان، والنجمة السورية كندة علوش، إضافة إلى الألماني ماتياس شوايغوفار، مع جيمس كريشنا فلويد، وإلمي رشيد إلمي. تم تصوير الفيلم في المملكة المتحدة وتركيا وبلجيكا، بإنتاج تيم بيفان وإريك فلنر من شركة Working Title، بالاشتراك مع المنتجين علي جعفر وتيم كولي، والمنتج المنفذ ستيفن دالدري.