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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوة للتوعية برفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار والسيول بالبحيرة

ندوة توعية برفع درجة
ندوة توعية برفع درجة الإستعداد لمواجهة الأمطار بالبحيرة

نظم مركز النيل للإعلام بدمنهور برئاسة نهال نعيم بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية برئاسة على زيد ندوة إعلامية للتعريف باستعدادات الجهات التنفيذية لمواجهة الأمطار والسيول بقاعة مجلس المدينة بالمحمودية.

ندوة للتوعية برفع درجة الإستعداد لمواجهة الأمطار والسيول بالبحيرة

وذلك في إطار خطة محافظة البحيرة بتكثيف برامج وخطط وبرامج التوعية لإلقاء الضوء على أهم القضايا والموضوعات التي تشغل بال المواطنين وتمس حياتهم اليومية وتؤثر عليهم.

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تناولت الندوة أهمية اتباع كافة التدابير الإحترازية ورفع درجه الاستعداد لموسم الشتاء والمتابعة المستمرة لمدي جاهزية المعدات والأطقم العاملة عليها للتعامل مع الأمطار والسيول وأن هناك خطه مسبقة بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية فى حال هطول الأمطار الغزيرة مع إستمرار مراجعة تسليك صفايات الأمطار ومراجعة المعديات النهرية.

 

البحيرة محافظة البحيرة الجهات التنفيذية الوحده المحلية مدينة المحمودية رفع درجة الاستعداد برامج التوعية مركز النيل للاعلام مواجهة الأمطار

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