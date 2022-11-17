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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ذكر نبوي يحفظك من البلاء المفاجئ.. ردده فى الصباح والمساء

صدى البلد

يجب على كل مسلم يريد أن يحفظه الله تعالى من البلاء المفاجئ ولا سيما إن كان مسافرا أو قائدا لسيارة ونحوها أن يذكر الله فهناك ذكر نبوي يستخدمه المسلم ليحفظه الله تعالى به من البلاء المفاجئ.

 

ذكر نبوي يحفظ من البلاء المفاجئ

( بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ) .

3 مرات في الصباح ، و 3 مرات في المساء، و بذلك الذكر العظيم يحفظه الله عز وجل من البلاء المفاجئ، فعن أبان بن عثمان عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من قال بسم الله الذي لا يصر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح ، ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي ) قال فأصاب أبان بن عثمان الفالج - ما يعرف بالشلل النصفي - فجعل الرجل الذي سمع منه الحديث ينظر إليه ، فقال له أبان : مالك تنظر إلي؟ فوالله ما كذبت على عثمان ولا كذب عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت فنسيت أن أقولها ).

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وقالت دار الإفتاء المصرية، منشورا لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، إن هناك ذكر يقوله الإنسان يحفظه ويحميه من أي شر، وهو أن من قال (( بسم الله الذي لا يضر مع إسمه شيء فى الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم)) حماه الله من كل شر. 

 

8 كلمات تحفظك حتى تعود إلى منزلك

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حثنا على الدعاء، فالدعاء في ذاته عبادة يحبها الله تعالى، فضلًا عن أنه السبيل الوحيد لقضاء الحوائج. 

 

وأضاف مركز الأزهر، فى منشور له على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، إنه فيما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من نزل منزلًا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شئ حتى يرتحل من منزله ذلك». 

 

أدعية تحفظك وتحميك 


1- «  أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر»؛ تقال سبع مرات.

2- « أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة».

3- « أعوذ بالله العلي العظيم من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن شر إبليس وجنده، ومن شر شياطين الإنس والجن، ومن شر ما يظهر بالليل ويكمن بالنهار، ومن شر ما يظهر بالنهار ويكمن بالليل، ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها».

4- « أعوذ بالله العلي العظيم من شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره، ومن شر كل دابة أخذ الله بناصيتها، ومن شر الأشرار وشر الأخطار وشر الأمراض».

ذكر نبوي يحفظ من البلاء المفاجئ أدعية تحفظك وتحميك

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