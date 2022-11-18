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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الحبس عامين لـ عاملين ديليفري سرقا خزينة مطعم بالتجمع الأول

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة التجمع الأول من  القبض على عاملى توصيل طلبات لقيامهما بسرقة خزينة حديدية بداخلها مبلغ مالى من داخل محل عملهما بأحد المطاعم بالتجمع الأول .

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة ، و تم بإرشادهما العثور على الخزينة الحديدية وضبط المبلغ المالى بمسكنهما وكذا ضبط العتلة الحديدية المُستخدمة فى ارتكاب الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة السرقة 

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الأجهزة الامنية التجمع الاول عاملى توصيل طلبات وصيل طلبات طلبات سرقة سرقة خزينة قانون العقوبات

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