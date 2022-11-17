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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انفراجة .. روسيا لا تعارض تمديد صفقة الحبوب الأوكرانية

الحبوب الأوكرانية
الحبوب الأوكرانية

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إن روسيا ستسمح بتمديد تقني لـ صفقة الحبوب في البحر الأسود التي من المقرر أن تنتهي في وقت لاحق من هذا الأسبوع. 

وأضافت أنها تحتفظ بالحق في إحباط أي محاولة لاستخدام المخطط في “الاستفزازات”.

وتسمح شروط اتفاق الحبوب الذي اتفقت عليه موسكو وكييف لتسهيل صادرات المحاصيل الحيوية من المنطقة بالتجديد التلقائي لمدة 120 يوما، ما لم يقدم أي مشارك اعتراضات.

وقالت الخارجية الروسية في بيان، إنه لم يتم رفع أي شكاوى حتى الآن، بما في ذلك من روسيا، مما يمهد الطريق لتمديد الخطة إلى ما بعد انتهاء صلاحيتها يوم السبت.

وتتوقع روسيا أن تفي الأمم المتحدة بوعدها برفع القيود المفروضة على الصادرات الروسية من الأغذية والأسمدة، التي كانت قد فرضت عندما تم توقيع اتفاق الحبوب لأول مرة في يوليو. 

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وأشارت الخارجية الروسية إلى أنه تم إحراز بعض التقدم بشأن هذه القضية مؤخرا وقالت إنها تتوقع أن يتم حل الوضع بالكامل 'في غضون 120 يوما'.

وأضاف البيان “يجب أن يكون من الواضح تماما أن أي محاولات لاستخدام الممر الإنساني في البحر الأسود لأهداف عسكرية استفزازية ستتوقف بقوة”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد اتهمت أوكرانيا في وقت سابق بشن هجوم بحري بطائرة مسيرة على ميناء سيفاستوبول من الممر البحري المخصص للاستخدام من قبل سفن الحبوب. 

وعلقت موسكو مشاركتها في الاتفاق لعدة أيام حتى قدمت أوكرانيا ضمانات بعدم تكرار مثل هذه الحوادث.

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