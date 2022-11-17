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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أضرار جسيمة .. القصف الروسي يسبب كارثة في أوكرانيا

القصف الروسي لـ أوكرانيا
القصف الروسي لـ أوكرانيا

قال أحد موردي الكهرباء في أوكرانيا، إن الوضع صعب للغاية، في الوقت الذي تشن فيه روسيا المزيد من الهجمات الصاروخية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “DTEK” الأوكرانية، للتليفزيون الأوكراني، إنه “في المتوسط في البلاد، يترك حوالي 40٪ من المستهلكين بدون كهرباء حتى الآن”.

وقال ساخاروك إن “الروس تسببوا في أضرار جسيمة للغاية لمرافق النقل، هذه محطات فرعية تنقل الكهرباء من منطقة إلى أخرى، يتم من خلالها توفير العديد من المناطق في الوسط والغرب”.

وأضاف: “إحدى محطات الطاقة الحرارية التابعة للشركة أصيبت وإن الأضرار أوقفتها. في جميع أنحاء البلاد، هناك جداول إغلاق طارئة. بعض المناطق محدودة للغاية. وسيستمر هذا حتى تبدأ أعمال الترميم”.

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وقال: “بدأت أعمال الترميم بالفعل، يجب إزالة حطام المعدات المدمرة وإزالة الألغام من الأراضي”.

وحذر ساخاروك من احتمال انقطاع التيار الكهربائي لأيام.

وقال: “الآن يجب أن نكون مستعدين لحقيقة أنه قد لا تكون هناك كهرباء لعدة أيام. الآن لن نتحدث عن انقطاع التيار الكهربائي المجدول، ولكن عن إمدادات الطاقة المجدولة. ولسوء الحظ، فإن عدد الساعات التي سيتم خلالها تشغيل إمدادات الطاقة هذه سيكون قصيرا جدا، 2-3 ساعات كحد أقصى”.

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