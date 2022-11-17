خدعة روسية .. رئيس أوكرانيا السابق يكشف تفاصيل إمدادات الأسلحة من الناتو

كشف رئيس أوكرانيا السابق، بيترو بوروشينكو، عن الأسلحة التي تزود بها دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" أوكرانيا، لا سيما أمريكا وإيطاليا وبريطانيا.

جاء ذلك خلال خدعة قام بها المخادعان الروسيان "فوفان وليكسوس"، حيث قدم أحدهما نفسه بوصفه السفير الأمريكي السابق لدى روسيا مايكل ماكفول، ليحصلا على مقطع فيديو مسجل بالصوت والصورة قال فيه بوروشينكو: "ربما تعلم أنني أتعاون مع عدد من المؤسسات، وأقوم بتوريد معدات خاصة بأكثر من مليار و300 مليون جريفنا منذ 24 فبراير: نحن نوفر طائرات مسيرة، وناقلات جند مدرعة، بعضها من إيطاليا MLS Shield، وناقلات جند سبارتن المدرعة من بريطانيا، مشروع الطائرات المسيرة هو مشروع عظيم".

وشدد بوروشينكو على أن نجاح الجيش الأوكراني يعود إلى دعم أمريكا التي تزودها بالأسلحة والمعدات العسكرية، خاصة المدفعية وأنظمة الحرب الإلكترونية”.

وأضاف: "أشك في أن الجميع يدركون أن كل هذا النجاح كان مستحيلا تماما بدون دور أمريكا ودعمها ومساعدتها. لأن كل المدفعية في الجنوب من العيار الغربي، ومعظم المدفعية التي تزود بها الولايات المتحدة ومنها راجمات هيمارس وكذلك أنظمة الحرب الإلكترونية اللاسلكية ورادارات الحرب المضادة للبطاريات كلها صناعة أمريكية".

وفي وقت سابق، أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.