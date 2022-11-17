تصعيد ثنائي الشباب بمران الزمالك اليوم

شهد تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، مشاركة ثنائي فريق 2003 أحمد محمود الظهير الأيمن، ومصطفى بسيوني لاعب الوسط .

جاء ذلك وفقا لقرار البرتغالي جوسفالدو فيريرا بتصعيد العناصر المميزة للمشاركة في التدريبات مع الفريق، وشهدت التدريبات مشاركة مجموعة الناشئين والشباب الذين تم تصعيدهم في وقت سابق وهم حاتم سكر ومصطفى شكري مواليد 2001 وعبدالرحمن علي وعلي ياسر ومحي جمعة مواليد 2003.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم ٢٦ نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.