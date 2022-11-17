عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هجوم إلكتروني .. أمريكا توجه اتهامات خطيرة لـ إيران

أمريكا إيران
أمريكا إيران

اتهمت أمريكا، إيران، برعاية مهاجمين سيبرانيين نجحوا في اختراق شبكة تابعة لوكالة حكومية أمريكية لم تحددها في وقت سابق هذا العام لتثبيت برنامج لتعدين العملات المشفرة. 

وقال تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الداخلي، إنه رغم بدء عملية الاختراق على الأرجح في فبراير، فإن مسؤولي وزارة الأمن الداخلي تصدوا له في يونيو.

وكشف التقرير عن استغلال القراصنة ثغرة أمنية معروفة على نطاق واسع وسبق أن حذرت منها وكالة الأمن السيبراني في ديسمبر 2021 ووجهت الوكالات الأمنية بمعالجتها.

إيران تشتعل| الفوضى تضرب الشوارع وإحراق المحال التجارية والمباني العامة.. فيديو

أسوأ مخاوف واشنطن.. ارتياح في أمريكا بعد براءة روسيا من صواريخ بولندا

وتنفي الحكومة الإيرانية بانتظام الادعاءات الأمريكية والغربية المتكررة التي تتهمها بأعمال القرصنة الإلكترونية. 

ولم يوضح المسؤولون الأمريكيون الدافع النهائي وراء الهجوم أو ما إذا كان شمل الحصول على بيانات.

أمريكا ايران مكتب التحقيقات الفيدرالي الحكومة الإيرانية العملات المشفرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بصورة البطاقة.. كيف تحصل على 11 ألف جنيه شهريا من بنك ناصر

إجابة طالب عن سؤال بالامتحان تثير الجدل على مواقع التواصل .. تفاصيل

امتحانات شهر نوفمبر لطلاب المدارس .. قرارات نهائية بشأنها

10 جنيهات للجرام.. ارتفاع الذهب بشكل كبير وهذا سعر عيار 21

كيلو الأرز بـ 10 جنيهات ونصف فقط.. من أين تحصل عليه؟

تحرك جديد من البرلمان بسبب استمرار الدراسة مع انتشار الفيروس المخلوي

قبل الإعلان الرسمي .. تسريبات : محمد صلاح أفضل لاعب في العالم 2022

متفوقًا على صلاح.. بنزيما يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم بـ جلوب سوكر

موضوعات متعلقة

روسيا تعلن تدمير مركز قيادة الجيش الأوكراني في خيرسون

أسوأ مخاوف واشنطن.. ارتياح في أمريكا بعد براءة روسيا من صواريخ بولندا

CNN: بايدن رفض الرد على مكالمات زيلينسكي بعد حادث صواريخ بولندا

نيويورك بوست الأمريكية تسخر من إعلان حملة ترامب لانتخابات 2024

تكتيك جديد.. الجيش الأوكراني يعلن عن تحركات ضخمة للقوات الروسية في خيرسون

تطور مقلق .. الهجوم على سفارة روسيا في بولندا

خطر على الأمن القومي.. الكونجرس الأمريكي يستعد لفتح تحقيق ضد بايدن

بعد تسريب محادثاتهما.. ترودو يرد على تأنيب الرئيس الصيني.. فيديو

ترشيحاتنا

العراق.. انفجار أنابيب وانهيار مبنى و15 جريحا ماذا يحدث بالسليمانية؟

جنرال فرنسي يكشف عن خطأ فادح لـ زيلينسكي

صورة عجيبة..صور لسحابة غبار ضخمة على شكل ساعة رملية حول نجم

سقوط الصواريخ.. إعلان عاجل من رئيس بولندا بشأن أوكرانيا

مخاطر تهدد وجود دول| دعوة عاجلة من وزير التنمية المحلية في قمة المناخ

محيي الدين: العالم لا يتحمل المزيد من التعقيدات في ملف التمويل المناخي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجوهرات صاخبة.. ليلى علوي تثير الجدل على الريد كاربت

أقوى مضاد للالتهاب.. كوب من هذا الشاي مرة واحدة يوميا

مشروب شائع مرتبط بخطر الإصابة بالتهاب المفاصل.. تعرف عليه

قوام ممشوق.. يسرا اللوزي تثير ضجة بظهورها على السجادة الحمراء

فيديو

فرصة .. شروط ومواعيد حجز وحدات الإسكان الاجتماعي ودار مصر وجنه

يصيب بالكسل والخمول .. جائحة جديدة تضرب فرنسا

فتاتان تخسران حياتهما بسبب عملية اللوز والثالثة في غيبوبة.. تفاصيل

حل لغز اختفاء الأرز وانخفاض أسعاره قريبا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ