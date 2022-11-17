هجوم إلكتروني .. أمريكا توجه اتهامات خطيرة لـ إيران

اتهمت أمريكا، إيران، برعاية مهاجمين سيبرانيين نجحوا في اختراق شبكة تابعة لوكالة حكومية أمريكية لم تحددها في وقت سابق هذا العام لتثبيت برنامج لتعدين العملات المشفرة.

وقال تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الداخلي، إنه رغم بدء عملية الاختراق على الأرجح في فبراير، فإن مسؤولي وزارة الأمن الداخلي تصدوا له في يونيو.

وكشف التقرير عن استغلال القراصنة ثغرة أمنية معروفة على نطاق واسع وسبق أن حذرت منها وكالة الأمن السيبراني في ديسمبر 2021 ووجهت الوكالات الأمنية بمعالجتها.

وتنفي الحكومة الإيرانية بانتظام الادعاءات الأمريكية والغربية المتكررة التي تتهمها بأعمال القرصنة الإلكترونية.

ولم يوضح المسؤولون الأمريكيون الدافع النهائي وراء الهجوم أو ما إذا كان شمل الحصول على بيانات.