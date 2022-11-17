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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول ظهور لأماني السويسي أثناء حملها في كليب لو هوصفك.. فيديو

اماني السويسي
اماني السويسي

طرحت المطربة أماني السويسي، اليوم الخميس، كليب أغنيتها الرومانسية الجديدة " لو هوصفك"، عبر القناة الخاصة بشركة لايف ستايلز ستوديوز، المنتجة للكليب، بالإضافة لعدد من المنصات الرقمية، والإذاعات العربية.

 

" لو هوصفك" من كلمات عماد عبيد، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع محمد هارون، والكليب من إخراج رودينا حاطوم، وإنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز.

جدير بالذكر أن أماني السويسي صورت الكليب منذ عامين بالقاهرة أثناء حملها بالشهر الخامس في طفلتها "أسيل"، وظهرت أماني خلال الكليب بإطلالة رومانسية كعازفة تشيللو لتناسب أجواء أغنيتها الرومانسية.

 

يذكر أن أماني طرحت مؤخرًا كليب أحدث أغنياتها بعنوان "يا أنا"، والتي حققت نجاحا كبيرا، وهي من كلمات الشاعر رمضان محمد، وألحان شريف بدر، وتوزيع وميكس تميم، والكليب تم تصويره في دبي مع المخرج عادل سرحان.

 

كما طرحت أيضا أغنية "فوبيا"، وهي من كلمات سيد حسن، ألحان سامر أبو طالب وتوزيع تميم، والكليب من إخراج عادل سرحان.

أماني السويسي المطربة أماني السويسي لو هوصفك رودينا حاطوم

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