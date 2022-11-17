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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الانسحاب من زابوريجيا.. وكالة الطاقة الذرية تتبني قرارا جديدا ضد روسيا

وكالة الطاقة الذرية
وكالة الطاقة الذرية

أفادت وكالة “فرانس برس”، بأن مجلس الحكام في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تبنى قراراً جديداً يدعو روسيا إلى الانسحاب من محطة زابوريجيا النووية ووقف ما تقوم به ضد المواقع النووية في أوكرانيا.

وقال مصدران دبلوماسيان لـ”فرانس برس”، إن القرار الذي قدمته كندا وفنلندا وافقت عليه 24 دولة عضواً في المجلس من أصل 35، وصوتت روسيا والصين ضده.

منطقة آمنة حول محطة زابوريجيا

وفي وقت سابق من اليوم، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي فيرشينين، بأنه من الضروري الاتفاق على إنشاء منطقة أمنية حول محطة زابوريجيا  النووية بأسرع ما يمكن.

وأضاف  أن موسكو على اتصال مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتحديدا مع أمانة الوكالة، وشخصيا مع المدير العام، و"تتواصل المفاوضات بشأن إنشاء منطقة أمان نووي تشغيلية ومادية حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية، ونتفق مع السيد رافائيل جروسي بهذا الشأن، ونشاركه رأيه بأن هذا ما يجب أن يتم القيام به في أقرب وقت ممكن".

وأشار إلى أنه على الجانب الآخر، فإن قيادة أمانة الوكالة، على حد علمنا، تجري حوارا مع كييف. نحن نبذل قصارى جهدنا للتوصل إلى هذا الاتفاق. 

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وتابع: "أما بالنسبة للمعايير المحددة لإنشاء هذه المنطقة، فقد تم النظر في عدة خيارات، ولكن من السابق لأوانه الحديث عنها، إلا أن الهدف الرئيسي الذي نسعى من أجله لإنشاء هذه المنطقة هو منع التهديدات الناشئة عن الهجمات المستمرة لنظام فلاديمير زيلينسكي على المحطة النووية وبنيتها التحتية، مما قد يؤدي إلى كارثة متعمدة، وما يمكن أن يتبعها من عواقب لا يمكن التنبؤ بها".

وبحسب قوله، فإن قضية وجود خبراء الأمم المتحدة في محطة زابوريجيا للطاقة النووية لم تثر قط، والمنوط بهم "مراقبة تنفيذ الاتفاقات حول المنطقة، إذا ما تم التوصل إليها"، وهم موجودون في المحطة على أساس دائم منذ بداية سبتمبر الماضي، حيث يوجد 4 متخصصين من أمانة الوكالة لديهم إمكانية الوصول إلى جميع المرافق على أراضيها، ولديهم كذلك الفرصة للإبلاغ الفوري عن كل ما يحدث على أرض المحطة

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