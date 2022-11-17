استقالة جماعية.. المجر تكشف عن أسوأ رد من الاتحاد الأوروبي على روسيا

قال وزير الخارجية المجري، بيتر زيجارتو، اليوم الخميس، إن رد الفعل الطبيعي للزعماء الأوروبيين الذين أيدوا العقوبات، والتي جعلت الاقتصاد الأوروبي أقرب إلى الركود، سيكون استقالتهم.

وقال زيجارتو: "الاتحاد الأوروبي يريد عقوبات جديدة فقط لتبرير قراراته الخاطئة والمضرة، لأنه بعد التصريح بأن العقوبات تعني طريقًا مسدودًا، سيكون من الضروري تسمية المسؤولين عن هذا الوضع”.

استقالة جماعية

وأضاف: "كان ينبغي على القادة الذين أيدوا العقوبات أن يتقدموا إلى الأمام، ويقولوا إنه بسببهم كان الاقتصاد الأوروبي يقترب من الركود، وأن يستقيلوا من مناصبهم. سيكون ذلك رد فعل عاديا من أولئك الذين أضروا بأوروبا بفرض عقوبات".

العقوبات أسوأ رد على روسيا

وشدد زيجارتو على أن الاتحاد الأوروبي أعطى "أسوأ رد" على إطلاق روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا بفرض عقوبات، ودعا مواطني البلاد للتحدث ضدها خلال المشاورات الوطنية.

وأضاف أن "المجر تشتري الغاز من روسيا، لأنه بدونه من المستحيل ماديًا حل مشكلة إمدادات الغاز، والبنية التحتية في هذه المنطقة قد تطورت على هذا النحو".

عجز أوروبي

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وسائل إعلام أوروبية، أن دول الاتحاد الأوروبي لا تزال عاجزة عن تحديد حد أقصى لأسعار الغاز إثر توقف الإمدادات الروسية، بسبب الخلافات بين الأعضاء.

وقالت شبكة "يورو اكتيف": "مع بقاء سبعة أيام قبل اجتماع 24 الشهر الجاري لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، لم تقدم مفوضية بروكسل بعد اقتراحا تشريعيا رسميا بشأن هذه المسألة".

وأضافت: "وبدلا من ذلك، عمم المسؤولون التنفيذيون في الاتحاد الأوروبي ورقة غير رسمية أخرى على عواصم الاتحاد الأوروبي تحدد الشكل الذي يمكن أن تبدو عليه آلية تصحيح أسعار الغاز، وتبرز أيضا مزايا ومخاطر مثل هذا الإجراء".

وقالت مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي، كادري سيمسون، إن المفوضية التي تصوغ سياسات الاتحاد الأوروبي، ستقترح سقفا بعد اجتماع لوزراء الطاقة الذين من المتوقع أن يصدروا تعليمات للسلطة التنفيذية بالاتحاد للمضي قدما في الاقتراح.