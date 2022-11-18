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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لحظة مؤثرة.. طلاب هندسة القاهرة يقيمون ممرا شرفيا لأحد الدكاترة احتفاء بمجهوده

ممر شرفى لدكتور بهندسة
ممر شرفى لدكتور بهندسة القاهرة

أقام طلبة قسم القوى الكهربية دفعة 2025 بكلية الهندسة جامعة القاهرة ممرًا شرفيًا للدكتور عماد فتحي ياسين.


وجاء ذلك احتفالًا بحصوله على الدكتوراة في تخصص الهندسة الكهربية واحتفاءًا بمجهوده مع الطلاب خلال الفترة الماضية، مُتمنين له مزيدا من النجاح والتوفيق.

جامعة القاهرة 

 

نظمت جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة منال المصري عميدة كلية الطب، حملة توعوية بالحرم الجامعي لتوعية أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بمرض السكر وأعراضه، وأهمية الكشف المبكر، وطرق الوقاية منه، وأهمية الالتزام بالعلاج والعمل على الوقاية من المضاعفات.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن حملة التوعية تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي لمرضى السكر، مؤكدًا أهمية التشخيص المبكر لمرضى السكر من خلال فحص الدم، لافتًا إلى أن علاج مريض السكر يتطلب تغيير العادات الغذائية وتغيير نمط الحياة وممارسة الأنشطة الرياضية بما ينعكس بالإيجاب على كل من الأسرة والمجتمع والدولة التي تنفق ملايين الجنيهات لعلاج غير القادرين.

واستهدفت الحملة توعية منتسبي الجامعة بمرض السكر من خلال توزيع النشرات التوعوية، والحديث معهم عن أهمية الكشف المبكر لتجنب المرض، وإجراء التحاليل وفحوصات الدم (العشوائي والتراكمي) على أكثر من 500 من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس وتحويل الحالات التي ثبت إصابتها بمرض السكر للعلاج بمستشفيات جامعة القاهرة.

جامعة القاهرة كلية الهندسة جامعة القاهرة ممر شرفي كلية الهندسة طلاب

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