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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار أعيرة الذهب اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2022

صدى البلد

ارتفع سعرالذهب اليوم في مصر، الجمعة 18 - 11 - 2022، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بيع 1,268 وشراء 1,272 جنيه  للجرام الواحد.

اسعار الذهب في مصر اليوم يستعرضها صدى البلد بشكل مُفصل حرصًا منه على التواصل مع القراء، للوقوف على أفضل سعر لشراء أو بيع الذهب.

سعر الذهب اليوم في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم في مصر في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 : عيار 24 بيع 1,449 شراء 1,454 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 22 : عيار 22 بيع 1,328 شراء 1,333 جنيه

سعر الذهب اليوم عيار 21 

سعر جرام الذهب عيار 21 : عيار 21 بيع 1,268 شراء 1,272 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 18: عيار 18 بيع 1,087 شراء 1,090 جنيه

سعر الذهب 

سعر جرام الذهب عيار 14: عيار 14 بيع 845 شراء 848 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 12: عيار 12 بيع 725 شراء 727 جنيه

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب: الجنيه الذهب بيع 10,144 شراء 10,176 جنيه

سعر الاونصة

سعر الاونصة الذهب:  الاونصة بيع 45,068 شراء 45,211 جنيه

سعر كيلو الذهب

سعر كيلو الذهب: الكيلو بيع 1,449,143 شراء 1,453,714 جنيه

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

ويتراوح سعر المصنعية بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وتختلف أسعار المصنعية في محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، ويبحث البعض عن سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة قبل الشراء، وتمثل  نسبة الدمغة ما بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط.

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 1٪، اليوم الخميس، مع ارتفاع الدولار، في حين أشارت التعليقات الأخيرة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى استمرار تشديد السياسة لترويض التضخم.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.8٪ إلى 1760.43 دولار للأوقية بحلول الساعة 1850 بتوقيت جرينتش، بعد أن انخفض إلى 1753.6 دولار في وقت سابق من الجلسة.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب على انخفاض بنسبة 0.7٪ إلى 1,763 دولار.

ومع تعبير مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي عن الحاجة إلى مزيد من التباطؤ في التضخم في الولايات المتحدة، قال بوب هابركورن، كبير استراتيجيي السوق في RJO Futures: “فسرت السوق ذلك على أنه أسعار فائدة أعلى، مما جعل الذهب يبيع هنا في الجلسة الليلية”.

وأضاف: “ارتفع الدولار بعد تلك التعليقات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال سيواصل رفع أسعار الفائدة ... ويتحمل الذهب العبء الأكبر من ارتفاع أسعار الفائدة”.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.3٪ ، مما جعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الآخرين، وكانت عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات أعلى في اليوم أيضا.

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