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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استأصل الكلية وترك فوطة مكانها .. 7 سنوات معاناة لمريض في المنوفية

الفريق الطبي
الفريق الطبي

في واقعة غريبة شهدتها محافظة المنوفية عقب اكتشاف فوطة داخل بطن رجل في الستين من عمره منذ 7 سنوات عقب إجراؤه جراحه منذ ذلك الوقت.

البداية كانت لرجل ستيني من أبناء محافظة المنوفية اجري جراحة لاستئصال الكلية اليمني منذ 7سنوات ومنذ ذلك الوقت كان يشعر ببعض الأعراض المرضية ولكنه ظن أنها من توابع العملية.

موجودة منذ 7 سنوات.. استخراج فوطة من بطن مريض بالمنوفية

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سنوات كثيرة كان الراجل يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة بصورة مستمرة الي جانب عدم قدرته علي تناول الطعام وقام بالكشف كثيرا ولكن كان يصف له الأطباء بأنها اضطرابات في المعدة.

توجه الرجل الي مستشفي شبين الكوم الجامعي لإجراء عدد من التحاليل والأشعة بسبب تعبه المستمر ليكتشف صدمة كبيرة.

في جسم غريب في بطنك .. هكذا كانت صدمة الرجل الستيني عقب توقيع الأطباء الكشف عليه حيث تم إجراء أشعة ليكتشف الأطباء الصدمة الكبيرة وهي فوطة جراحية مهملة في بطن المريض منذ 7 سنوات.

وبعمل الفحوصات اللازمة تبين وجود جسم غريب بحجم ١٥ سم في ١٥ سم في المنطقة التي تم استئصال الكلي اليمني منها منذ ٧ سنوات من قبل.

فيما تم إجراء جراحة عاجلة حيث نجح فريق من أطباء جراحة المسالك البولية  بمستشفيات جامعة المنوفية برئاسة الدكتور محمد كمال عمر الأستاذ المساعد بالقسم، في استخراج فوطة جراحية مهملة من 7 سنوات في بطن مريض أثناء جراحة سابقة.

وقام فريق من قسم جراحه المسالك البولية تحت إشراف رئيس القسم الدكتور سلطان محمد سلطان بتحديد موعد لإجراء جراحه عاجله لاستخراج الجسم الغريب  و تبين أنها فوطة جراحية مهملة من العملية السابقة.

و أشار الدكتور محمد الصاوي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بأن الفريق الجراحي تحت إشراف  الدكتور سلطان محمد سلطان رئيس قسم المسالك البولية ، و برئاسة محمد كمال عمر أستاذ مساعد المسالك، تعاونه كل من الدكتور محمد ابوزيد. مدرس المسالك البولية، و الدكتور اسلام برسيم مدرس مساعد جراحه الأوعية الدموية، والدكتور  عبدالله عامر مدرس مساعد المسالك البولية. كما ضم فريق التخدير كل من الدكتور معتز الطويل أستاذ مساعد التخدير، والدكتورة ايناس عبدالمحسن مدرس التخدير، و الطبيب أحمد شلبي طبيب مقيم بقسم التخدير، بمعاونة تمريض عمليات جراحة المسالك البولية هبة عبد السلام، أحمد رمضان.

الفوطة التي تم اكتشافها
الفريق الطبي 
محافظة المنوفية اخبار محافظة المنوفية عملية جراحية مستشفيات جامعة المنوفية جامعة المنوفية شبين الكوم

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