حجبها عن الأسواق .. ضبط مدير مخزن بحوزته 59 طن أرز ومكرونة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة.

أسفرت الحملات عن ضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" – بمحافظة الجيزة) وبحوزته كمية قدرها (59 طن "أرز أبيض – مكرونة – عدس") معبأة داخل شكائر وعبوات قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصري لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.