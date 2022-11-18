لدورها الخيري في رعاية الأطفال .. كيم كارداشيان تحصل على جائزة Giving Tree

حصلت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان على جائزة “جيفينج تري - Giving Tree”، خلال حضورها حفل “بيبي تو بيبي الخيري - Baby2Baby Charity Gala" مع العديد من المشاهير، في 12 نوفمبر الجاري.

ووفقا لموقع “فاريتي” أوضح موقع “بيبي تو بيبي” الرسمي أن المنظمة اختارت تكريم كارداشيان هذا العام لتفانيها الطويل والتزامها بدعم الأطفال الذين تخدمهم.

هذه ليست المرة الأولى التي يفوز بهذه الجائزة واحدة من المشاهير، ومن بين الحاصلين على الجائزة الخيرية سابقا فانيسا براينت ، وكريسي تيجن، وآمي آدامز، وكيري واشنطن، وجوينيث بالترو، وجيسيكا ألبا، وجنيفر جارنر، وكيت هدسون، ودرو باريمور .

وظهرت كيم كارداشيان وهي ترتدي فستانا ورديا من “بالينشياجا”، وبعد حصولها على الجائزة ألأقت خطابا عن العمل الذي تقوم به منظمة “بيبي تو بيبي” وأهميته، وقالت: "العدالة بالنسبة لي لها معان كثيرة جدًا، لكن ما يعود عليه في النهاية ما هو عادل، وما هو صحيح وما الذي يقود عالمنا بشكل أفضل - خاصةً لأطفالنا ".

وتابعت: “سأستمر في استخدام صوتي ومواردي للمشاركة في تنفيذ مهمتكم، بينما نساعد جميعًا Baby2Baby لتحقيق الإنصاف والمساواة والعدالة للعديد من الأطفال، الذين حُرموا من الوصول إلى الضروريات الأساسية للحياة”.

وأكدت أنه على الجميع المشاركة لإحداث فرق للأطفال، بغض النظر عن الأموال أو الموارد المتوفرة لهم، وقالت: “لست مضطرًا إلى أن يكون لديك ملايين المتابعين لإحداث فرق. كل شخص في هذه الغرفة لديه القوة لتغيير حياة الغير، حتى أصغر الجهود تساعد، دعمنا مطلوب الآن أكثر من أي وقت مضى، ولسد الفجوة انضموا إلى الكفاح من أجل التغيير”.

وفي نهاية كلمتها شكرت والدتها، كريس جينر ، ووالدها الراحل روبرت كارداشيان، وأطفالها الأربعة.