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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليابان: كوريا الشمالية أطلقت صواريخ باليستية عابرة للقارات

صدى البلد

 قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إن كوريا الشمالية أطلقت اليوم الجمعة، صواريخ باليستية عابرة للقارات، مرجحا أن تكون سقطت داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان في بحر اليابان.


وأدان كيشيدا إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ، ووصف هذا العمل بأنه "غير مقبول على الإطلاق".. حسبما ذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية. 


ومن جانبه، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، إن قذيفة "فئة صواريخ باليستية عابرة للقارات" طارت حوالي ألف كيلومتر في مسار مرتفع ووصلت إلى ارتفاع يصل إلى 6 آلاف كيلومتر، مضيفا أن الحكومة لم تصدر أمرا لتدميره.


ووفقا لوزارة الدفاع، تم إطلاق الصاروخ شرقا بالقرب من الساحل الغربي لشبه الجزيرة الكورية، وجاء الإطلاق عقب إطلاق صاروخ باليستي قصير المدى من الساحل الشرقي، أمس الخميس. 
وقال كيشيدا للصحفيين، إن كوريا الشمالية تكرر الاستفزازات بوتيرة غير مسبوقة وهي غير مقبولة على الإطلاق، مضيفا أنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار بالطائرات أو السفن.
وأضاف أن اليابان احتجت بشدة لدى كوريا الشمالية بشأن الإطلاق، وقال رئيس الوزراء "إن الصاروخ سقط على الأرجح في المياه الواقعة غربي جزيرة هوكايدو الرئيسية في أقصى شمال اليابان".
وأطلقت كوريا الشمالية أمس الخميس، صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه بحر اليابان من منطقة وونسان في مقاطعة كانج وون.
 

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