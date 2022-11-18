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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قناة إماراتية مفتوحة تعلن إذاعة مباراة مصر وبلجيكا

محمد صلاح ودي بروين
محمد صلاح ودي بروين

أعلنت شبكة قنوات أبوظبي الرياضية عن إذاعة المباراة الودية بين مصر وبلجيكا والمقرر إقامتها، مساء اليوم الجمعة، في دولة الكويت.

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ويخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام بلجيكا خلال فترة التوقف الدولي الحالية على استاد جابر الأحمد الدولي والمقرر انطلاقها في تمام الساعة الخامسة مساءً.

ونشرت الصفحة الرسمية لقناة أبوظبي الرياضية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة تجمع محمد صلاح وكيفين دي بروين، وعلقت، قائلة: "مصر vs بلجيكا.. انتظرونا في تغطية خاصة عبر قنوات أبوظبي الرياضية".

ولم ينجح منتخب الفراعنة في التأهل للمونديال بعدما خسر بركلات الترجيح أمام السنغال في الجولة الفاصلة من التصفيات، بينما تستعد بلجيكا للمشاركة في كأس العالم عبر المجموعة السادسة مع المغرب وكندا وكرواتيا.

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