هندية تلغي حفل الزفاف وتغادر الكوشة بسبب هدية رخيصة من أهل العريس

في واقعة غريبة من نوعها، أصرت عروس على إنهاء حفل الزواج وعدم استمراره، بسبب هدية تلقتها من أهل خطيبها.

الحادث الغريب وقع في ولاية “أوتارخاند” الهندية، حين أصيبت عروس هندية بنوبة غضب ورفضت الزواج من خطيبها وكان السبب الغريب مفاجئا للجميع.

ووفقا لموقع “جيو نيوز” بررت موقفها أن تنورة الزفاف التي أرسلتها عائلته لها لم تكن غالية الثمن بما يكفي لتقبلها، بل واعتبرت أن إرسال هدية رخيصة بمثابة إهانة لها.

عروس تلغي حفل الزفاف

وكانت الفتاة من “هالديواني” تتوقع أن هديتها ستكون فستان زفاف غالي الثمن من العريس، لكن انتهى بها الأمر بتلقي العكس، وقال السكان المحليون لوسائل إعلام هندية إنها لم تعجبها الفستان على الإطلاق.

كان هذا مثالًا آخر على الدراما والعاطفة التي تشتهر بها مراسم الزفاف الهندية، وكشف السكان المحليون والأصدقاء المقربون منهما أنهما كانا مخطوبين بالفعل.

وعن تكلفة الفستان التي حصلت عليه، كانت قيمته 10 آلاف روبية فقط، لكنها أرادت الحصول على فستان ثمين غير مُكرر.

من جهة أخرى، ادعت عائلة العريس أن هذا الفستان تم شراؤه من متجر معروف بملابس ذات نوعية جيدة، وفقا لتقرير عن “نيو إنديا إكسبريس” يعمل العريس في مهنة بسيطة في قطاع الرعاية الصحية.

الشرطة تتدخل لإنهاء حفل زفاف

وعلى مدار الأشهر الماضية تم الترتيب للزواج، حيث اتفق الزوجان على إقامته منذ يونيو الماضي، وحددا تاريخه في 5 نوفمبر الجاري.

وتم طباعة بطاقات الدعوة وتوزيعها بعد حفل الخطوبة ، بينما اكتملت جميع الاستعدادات للزفاف ليوم الزفاف، فقدت الفتاة أعصابها عند رؤية الفستان ورفضت الزواج.

وبحسب التقارير المحلية ، عرض والد العريس على العروس استخدام بطاقة الصراف الآلي الخاصة به لشراء أي فستان تريده ، لكن الأمر وصل إلى الشرطة منذ أن رفضت الفتاة حل الوضع والتفاهم مع أهل خطيبها.

ووصل الأمر إلى تدخل الشرطة، بعدما وصلت إلى عدم حل المشكلة، وبعد ساعات من الجدل، كان القرار النهائي هو إنهاء الزواج، وبالفعل تم إنهاء حفل الزفاف بحضور اثنين من كبار ضباط الشرطة.