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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

البحيرة.. إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي

إصابة 3 أشخاص فى
إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بالبحيرة

أصيب قبل قليل 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بالكليو 35 اتجاه الضبعة ونقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام.

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الأجهزة الأمنية تتلقي إخطار بالحادث 

ورد إخطار إلي اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة يفيد استقبال مستشفى وادي النطرون العام 3 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة في الجسد إثر تعرضهم إلي حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بالكيلو 35 اتجاه الضبعة بنطاق ذات المركز وجاري تقديم الخدمات الطبية اللازمة.

 

تحديد هوية المصابين 

وبالانتقال إلي مكان الحادث تبين إصابة كل من " عبدالله محمد الطويل، 23 سنة مقيم مركز بدر، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق اليمنى، أنس حسام أبو عزم، 19 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج، أحمد وائل زغلول، 64 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالبطن وكسر في الحوض، وجميعهم مقيمي مركز بدر بمحافظة البحيرة.

 

وجري نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.

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