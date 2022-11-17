العثور على جثة سيدة مسنة داخل شقتها بالبحيرة

عثر قبل قليل أهالي منطقة الحدائق التابعة لمدينة كفر الدوار، بمحافظة البحيرة، على جثة سيدة مسنة متوفية داخل شقتها، وتم نقل الجثة إلي مستشفى كفر الدوار العام وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث .

تحديد هوية السيدة المتوفاة

ورد إخطار اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، من مأمور قسم شرطة كفر الدوار، يفيد، بتلقيه عثور الأهالي على جثة سيدة مسنة تدعي "نفيسة. م. ع." 78 سنة في ظروف غامضة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية، لمكان البلاغ بمنطقة الحدائق ، وبالفحص تبين وفاة سيدة مسنة منذ ما يقرب من 10 أيام.

السيدة المتوفاة متغيبة منذ أيام

وأشارت التحريات أن السيدة اختفت منذ أيام، حتى قامت أحد أقاربها بالاتصال بإحدى جيرانها للسؤال عنها وعقب قيام جارة السيدة المتوفاة بمحاولة الاطمئنان عليها لم تستجب للنداء، وقامت بإبلاغ الأجهزة الأمنية.

تحرير محضر بالواقعة

وتم تحرير محضر بالواقعة، ونقلت الجثة تحت تصرف النيابة العامة العامة بمستشفى كفر الدوار وتولت النيابة التحقيق في الحادث.