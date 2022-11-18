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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التأثير الاجتماعي والاقتصادي لتغير المناخ.. مشروع بحثي لطلاب عين شمس بمؤتمر COP27

مجموعة من طلبة جامعة
مجموعة من طلبة جامعة عين شمس

قدم مجموعة من طلبة جامعة عين شمس،برعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس وبالتعاون مع مبادرة Youth As Researchers (YAR) التابعة لمنظمة اليونسكو ومع منظمة الصحة العالمية (WHO)، مشروعًا بحثيا بمؤتمر المناخ COP 27 بعنوان التأثير الاجتماعي والاقتصادي لتغير المناخ كعامل محدد للصحة Socio-economic impact of climate change as a determinant of health.

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وذلك تحت إشراف الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعة والدكتورة نيرة سامى أستاذ طب المجتمع بكلية الطب والأستاذ محمد منصور دارس الدكتوراه بقسم الاجتماع بكلية الآداب.


تم تقديم ومناقشة البحث بحضور الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر وممثلى مكتب منظمة اليونسكو بالقاهرة.

رئيس جامعة عين شمس جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني منظمة اليونسكو منظمة الصحة العالمية مؤتمر المناخ COP 27

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