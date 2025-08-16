الليلة .. نشاط رياح يلطف الأجواء والموجة الحارة انكسرت

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، وجود تحسن في الأجواء اليوم السبت وانكسار الموجة شديدة الحرارة على كافة أنحاء البلاد، بعد موجة شديدة الحرارة استمرت على مدار الأسبوع المنقضي.

قالت هيئة الأرصاد، إن الطقس اليوم، يشهد ظهور السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى تعمل على حجب بعض من آشعة الشمس.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء والتى تعمل على تلطيف الأجواء، تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من جنوب الصعيد كما توجد السحب على حلايب وشلاتين يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

ويشهد الطقس اليوم، اضطرابًا في الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، حيث يصل ارتفاع الأمواج إلى ثلاثة أمتار ونصف هناك.

بحسب هيئة الأرصاد، فإن الطقس اليوم يكون حار رطب ع لى أغلب الأنحاء نهارا، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا في الصباح الباكر.

عن درجات الحرارة اليوم، على مختلف الأنحاء، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 35 إلى 36 درجة

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 31 إلى 32 درجة

شمال الصعيد تتراوح ما بين 37 إلى 38 درجة

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 45 إلى 46 درجة

حول فرص الأمطار، تظل هناك فرص أمطار خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من أسوان وأبوسمبل وحلايب وشلاتين على فترات متقعة.

تكون البلاد على موعد الليلة مساءًا مع نشاط رياح على أغلب الأنحاء، يعمل على تلطيف الأجواء على فترات متقطعة