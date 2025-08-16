قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حظر تحصيل أي مبالغ مالية خارج مصروفات المدارس القانونية بالعام الدراسي الجديد
بديل صناعي لفقرة عنقية مكسورة.. جراحة نادرة لأجنبي في مستشفي برج العرب
مصدر دبلوماسي: واشنطن عرضت على كييف ضمانات أمنية مشابهة للناتو
تجمعها صلة قرابة بمحمد صلاح.. تفاصيل الوداع الأخير لوالدة صبحي خليل بمسقط رأسه في الغربية
الأهلي يكشف لصدى البلد موقفه من التعاقد مع إبراهيم عادل
مصر تؤكد دعمها الكامل للجزائر وتنسيق المواقف حول غزة وليبيا
نجل سليمان عيد يحسم الجدل بشأن تورط وفاء عامر في وفاة والده
الليلة .. نشاط رياح يلطف الأجواء والموجة الحارة انكسرت
في غياب والد محمد صلاح.. الفنان صبحي خليل يشيع جثمان والدته في مسقط رأسه بالغربية
تراجع تاريخي في أسعار السيارات بمصر.. انخفاضات تصل إلى 400 ألف جنيه في يوم
الأهلي يسعى لتجهيز إمام ومروان لمواجهتي المحلة وبيراميدز
وزنه 15 كيلو .. استئصال ورم متشعب من معدة مريض بشبرا الخيمة
أخبار البلد

الليلة .. نشاط رياح يلطف الأجواء والموجة الحارة انكسرت

نورهان خفاجي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، وجود تحسن في الأجواء اليوم السبت وانكسار الموجة شديدة الحرارة على كافة أنحاء البلاد، بعد موجة شديدة الحرارة استمرت على مدار الأسبوع المنقضي.

قالت هيئة الأرصاد، إن الطقس اليوم، يشهد ظهور السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى تعمل على حجب بعض من آشعة الشمس.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء والتى تعمل على تلطيف الأجواء، تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من جنوب الصعيد كما توجد السحب على حلايب وشلاتين يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

ويشهد الطقس اليوم، اضطرابًا في الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، حيث يصل ارتفاع الأمواج إلى ثلاثة أمتار ونصف هناك.

بحسب هيئة الأرصاد، فإن الطقس اليوم يكون حار رطب ع لى أغلب الأنحاء نهارا، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا في الصباح الباكر.

عن درجات الحرارة اليوم، على مختلف الأنحاء، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 35 إلى 36 درجة
السواحل الشمالية تتراوح ما بين 31 إلى 32 درجة
شمال الصعيد تتراوح ما بين 37 إلى 38 درجة
جنوب الصعيد تتراوح ما بين 45 إلى 46 درجة

حول فرص الأمطار، تظل هناك فرص أمطار خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من أسوان وأبوسمبل وحلايب وشلاتين على فترات متقعة.

تكون البلاد على موعد الليلة مساءًا مع نشاط رياح على أغلب الأنحاء، يعمل على تلطيف الأجواء على فترات متقطعة

تامر حسني
مرسيدس
ازهر الشرقية
رضوى الشربيني
