في غياب والد محمد صلاح.. الفنان صبحي خليل يشيع جثمان والدته في مسقط رأسه بالغربية

شهدت قرية نجريج التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية منذ قليل مراسم تشييع جثمان والدة الفنان صبحي خليل في مشهد جنائزي مهيب في غياب والد محمد صلاح الفرعون المصري -الذي تجمعه بالراحلة صلة قرابة- ومشاركة كل الأسر والعائلات عقب أداء صلاة الجنازة بمسجد موسي بمسقط رأسه .

وداع والدته



كما انهار الفنان صبحي خليل وانخرط في البكاء والدموع أثناء دفنها بيده واحتضن أفراد أشقائه وأقاربه وتلقي العزاء في رحيل أمه .

وأعرب الفنان "خليل" أن والدته الراحلة لم تظلم أحد طوال فترات حياتها لافتا بقوله "ربنا يكرمها دنيا واخره يرحمك يا امي في جنات النعيم" .

تفاصيل الوفاة



وكان ، صباح اليوم السبت، توفيت والدة الفنان صبحي خليل، حيث ستُقام صلاة الجنازة عليها عقب صلاة الظهر بقرية نجريج التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية.

نعي رحيل الام

ونشر الفنان صبحي خليل صورة عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك تجمعه بوالدته الراحلة وكتب «إنا لله وإنا إليه راجعون، أمي في ذمة الله».

وعلى صعيد آخر، كان الفنان صبحي خليل قد روى مؤخرا، تفاصيل مؤثرة عن رحلة مرض ابنته «داليا» بالسرطان، مشيرًا إلى أن تلك المرحلة كانت من أصعب الفترات التي مرّ بها كأب.