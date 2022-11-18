15 قتيلا و12 مصابا.. العراق يعلن الحصيلة النهائية لضحايا انفجار السليمانية

أعلنت مديرية الدفاع المدني في السليمانية شمال العراق انتشال آخر جثة من ضحايا الانفجار في السليمانية من تحت الأنقاض، مبينة أن الحصيلة النهائية لعدد الضحايا وصل إلى 15 شخصاً حتى الآن.



وقال مدير الدفاع المدني في مؤتمر صحفي، الجمعة ، إنه تم إخراج آخر جثة كانت موجودة تحت ركام المنزل الذي انهار جراء الانفجار ليلة أمس، مضيفا أن "منذ ليلة أمس تمكنا من إخراج 15 جثّة إضافة إلى 12 مصابا كانوا على قيد الحياة".



وعن سبب الانفجار، ذكر أن " الانفجار وقع 100% بسبب منظومة الغاز، حاول عامل صيانة غير مختص إصلاح نظام التدفئة المركزية للمنزل (شوفاج)، ووقعت الكارثة نتيجة لتسرّب الغاز".



استمرت أكثر من 10 فرق من الدفاع المدني والصحة بعمليات البحث وإخراج الجثث، لأكثر من 17 ساعة متواصلة، شارك فيها سكان المنطقة وآليات لسلك الطريق وتسهيل عمل تلك الفرق.



وفي وقت سابق من ظهر يوم الجمعة، أعلن محافظ السليمانية هفال أبوبكر العثور على 3 جثث وبقاء شخص واحد تحت الركام، ليفيد مراسل قناة رووداو بعد وقت قصير انتشال آخر جثة من تحت ركام المنزل.



غالبية الضحايا من النساء والأطفال، ولا يزال هناك مصابون في المستشفى بعضهم تم إخراجه في حين لايزال الوضع الصحي لبعضهم الآخر غير مستقر.



بعد إخراج جثث الضحايا الأربعة اليوم، ارتفعت حصيلة الانفجار الى مصرع 15 شخصاً، واصابة 12 آخرين، 8 منهم غادروا المستشفى فيما بقي أربعة آخرون في المستشفى بحالة صحية غير مستقرة.