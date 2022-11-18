صحة مطروح: إقبال كبير على قافلة الدعم الطبي والعلاجي بمستشفى الضبعة

أكد الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح أن الإدارة العامة للطب العلاجي قامت بتنظيم القافلة الثالثة للدعم الطبي والعلاجي بمستشفى الضبعة المركزى.

وأضاف أن القافلة ضمّت كل التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والعلاج الطبيعي، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها جميع الأدوية اللازمة والضرورية، كما تم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للقطاع العلاجي بمديرية الصحة.

وأشار "البلتاجي" إلى أن أعمال القافلة جاءت وفق توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان و اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والتي تهدف لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين في جميع مراكز المحافظة.تلبية لاحتياجاتهم وتخفيف العبء عنهم.

ولفت الدكتور مبروك سالم مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة إلى أن قافلة الدعم الطبي والعلاجي تضمنت اعمال القافلة وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة عادية واشعة مقطعية بمستشفى الضبعة المركزي، كذلك وجود سونار بعيادة النساء وتنظيم الأسرة، ووجود جهاز رسم قلب بعيادة الباطنة والقلب، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر، لافتًا إلى أن هذه القافلة لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين .

وأوضح أن قافلة هذا الأسبوع شهدت عقد ندوتين حضرهما 165 مواطنا؛ بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.. كذلك تم استبيان المواطنين عن رأيهم في الخدمة المقدمة في القافلة ومدى جودتها،

وأكد "سالم" أن القافلة شهدت إقبالاً كبيرًا من أهالي مدينة الضبعة والقرى المجاورة لها، حرصا على الاستفادة بالخدمات الطبية المتميزة .