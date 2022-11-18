قنا .. توقيع الكشف على 1376 مواطنا فى قافلة طبية بمركز دشنا

ضمن"حياة كريمة"

نظمت مديرية الصحة والسكان بـ قنا ، قافلة طبية مجانية بقرية أبو نبوت التابعة لمركز دشنا ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك فى إطار فاعليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على ١٣٧٦ مواطن فى ٧ تخصصات طبية بواقع " ٤١٢ حالة طب وجراحة العيون، ٣٦٦ حالة أمراض باطنة ، ٢٧٩ حالة طب أطفال ، ١٥٠ حالة أمراض جلدية وتناسلية، ١٠٤ حالة جراحة عامة، ٣٦ حالة أمراض نساء وتوليد ، ٢٩ حالة تنظيم الأسرة " فضلا عن إجراء فحوصات معملية لـ ٦٩ حالة.

أشار محافظ قنا ، إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.



قال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بـ قنا ، قدمت القافلة خدمات توعية للمواطنين من خلال عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية و ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد حضرهما ١٣١ مواطناً.

وتابع وكيل وزارة الصحة بقنا ، بجانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل، و صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.